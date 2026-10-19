AMP. Mueren tres palestinos, uno de ellos de 14 años, en ataques de Israel en Gaza pese a la tregua en vigor

October 18, 2026, Gaza, Gaza Strip, Palestinian Territory: Mourners bid farewell to Musa Hamouda during his funeral at al-Shifa Hospital in Gaza City, on October 18, 2026. Hamouda was killed in an Israeli drone strike targeting a group of Palestinians on - Mohammed Salha / Zuma Press / Europa Press

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres palestinos han muerto este lunes a causa de nuevos bombardeos ejecutados por el Ejército de Israel contra distintos puntos de la Franja de Gaza, a pesar del acuerdo de alto el fuego alcanzado en octubre de 2025 al hilo de la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el futuro del territorio.

Dos palestinos, uno de ellos un menor 14 años identificado como Walid Muhamad Walid Shakshak, han fallecido en un ataque efectuado contra un grupo de niños y jóvenes al sur de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, de acuerdo a las informaciones de 'Filastin' y la agencia de noticias Sanad.

Además, fuentes médicas del Hospital Al Shifa citadas por la agencia palestina de noticias WAFA han indicado que al centro han sido trasladados un cadáver y varios heridos tras un ataque perpetrado por un dron contra el barrio de Sheij Raduan, sin que el Ejército israelí se haya pronunciado al respecto.

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este lunes a más de 1.520 los palestinos muertos por ataques de Israel desde la entrada en vigor del alto el fuego, mientras que más de 74.400 han muerto desde el inicio de la ofensiva lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023.