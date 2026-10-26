Mueren tres palestinos, entre ellos un niño, en nuevos ataques del Ejército israelí en el sur de Gaza

October 25, 2026, Palestine, Gaza: (INT) Three Palestinians Killed and Students Injured in Strike at Islamic University in Gaza..OCTOBER 25, 2026, Gaza, Palestine:Three Palestinians were killed and several students were injured in a strike inside the Isla - Hashem Zimmo / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres palestinos, entre ellos un menor de edad, han muerto y varios más han resultado heridos en las últimas horas a causa de una serie de bombardeos y disparos efectuados por el Ejército de Israel contra tiendas de campaña de desplazados en la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, a pesar del acuerdo de alto el fuego alcanzado en octubre de 2025 al hilo de la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el futuro del territorio.

Fuentes locales citadas por el diario palestino 'Filastin' detallan que un joven de 21 años, identificado como Husam Fajri Muhamad al Zamili, ha fallecido tras recibir un disparo en el pecho durante una incursión al sur de la ciudad.

Asimismo, un ataque con drones perpetrado contra otro campamento de desplazados en la zona suroeste ha acabado con la vida de Tamer abú Sneima, de 24 años, y del niño Juri Islam al Sufi, dejando además varios heridos por impacto de bala en el interior de las tiendas.

Las operaciones militares también se han extendido a otras zonas del enclave palestino, con intensos bombardeos de artillería al este y noroeste de Jan Yunis. En la ciudad de Gaza, drones israelíes han lanzado bombas incendiarias sobre los desplazados en el barrio de Shujaiya, mientras que en el centro de la Franja se han registrado incursiones de vehículos militares pesados al norte del campamento de refugiados de Al Bureij y al este de Deir al Balá.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha apuntado que durante las últimas 24 horas se han confirmado ocho muertos y 35 heridos, con lo que el total desde la entrada en vigor del alto el fuego asciende a 1.559 fallecidos y 5.608 heridos. Asimismo, se han recuperado 845 cuerpos en las zonas de Gaza de las que se replegaron las tropas israelíes al hilo del citado acuerdo.

Además, ha reseñado en un comunicado publicado a través de redes sociales que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial de las autoridades israelíes--, se han registrado 74.555 muertos y 175.727 heridos.

Por su parte, el Ejército de Israel ha anunciado este lunes la muerte de dos presuntos integrantes del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en sendos bombardeos lanzados la semana pasada contra la Franja, entre ellos uno identificado como Muhamad Halaua, de quien dice que era "comandante de la unidad de Inteligencia Militar" del brazo armado del grupo, las Brigadas Ezeldín al Qasam.

El segundo fallecido ha sido identificado como Ahmed Zuhair Fuad abú Uda, "comandante de ingeniería del brazo militar de Hamás", según el Ejército, que ha manifestado que ambos "promovieron planes terroristas contra las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y los ciudadanos del Estado de Israel" y "trabajaron para restaurar las capacidades de Hamás, violando el alto el fuego de forma sistemática".