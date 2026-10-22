Mueren tres palestinos, incluida una niña, en nuevos ataques de Israel contra Gaza pese al alto el fuego

October 20, 2026, Gaza, Gaza Strip, Palestinian Territory: Mourners bid farewell to the bodies of three Palestinians, including a man and his wife, at al-Shifa Hospital in Gaza City, on October 20, 2026. The three were killed in two Israeli airstrikes tar - Mohammed Salha / Zuma Press / Europa Press

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres palestinos, incluida una niña, han muerto este jueves a causa de nuevos ataques perpetrados por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza, a pesar del acuerdo de alto el fuego alcanzado en octubre de 2025 al hilo de la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el futuro del territorio.

Uno de los ataques ha sido lanzado contra el campamento de refugiados de Yabalia, en el norte del enclave, donde ha fallecido una niña identificada como Rafif Raed, mientras que el segundo bombardeo ha sido ejecutado en los alrededores de Jan Yunis (sur), donde ha muerto Ahmed Muhamad, según informaciones del diario palestino 'Filastin'.

Asimismo, una tercera víctima ha sido registrada al este del cementerio de Al Shubani, en las inmediaciones del campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza. El muerto ha sido identificado como Muhamad Atta Halaua, si bien el Ejército israelí no se ha pronunciado al respecto.

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este jueves a cerca de 1.540 los palestinos muertos por ataques de Israel desde la entrada en vigor del alto el fuego, mientras que alrededor de 74.500 han muerto desde el inicio de la ofensiva lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023.