Mueren tres palestinos en un nuevo ataque de Israel en el sur de Gaza pese al acuerdo de alto el fuego

El Ejército israelí anuncia la muerte de cuatro supuestos miembros de Hamás, tres de ellos en un ataque en el sur del enclave palestino

Las FDI matan a un supuesto subcomandante de Hamás en un bombardeo ejecutado esta semana contra la Franja

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres palestinos han muerto este viernes a causa de un nuevo ataque ejecutado por el Ejército de Israel contra el sur de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor desde octubre de 2025 tras el acuerdo para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave.

Según las informaciones recogidas por la agencia palestina de noticias WAFA, el ataque ha alcanzado el área de Al Mauasi, situada en los alrededores de la ciudad de Jan Yunis y en la que residen decenas de miles de desplazados por la ofensiva, dejando además varios heridos.

El Ejército de Israel, por su parte, ha anunciado en redes sociales que sus fuerzas atacaron "este jueves el sur de la Franja de Gaza y neutralizaron a tres terroristas armados del ala militar de la organización terrorista Hamás que operaban cerca de las fuerzas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y representaban una amenaza".

Mientras, ha informado de otro bombardeo, este en el norte del enclave palestino, en el que ha muerto un cuarto miembro del brazo armado de Hamás, las Brigadas Ezeldín al Qasam, del que ha dicho que "planeaba ataques con francotiradores en un futuro inmediato contra" las tropas israelíes.

Horas antes, se ha referido a la muerte de un hombre al que identifica como un subcomandante de la Brigada para Ciudad de Gaza del Movimiento y miembro de un batallón del brazo armado.

Así, ha indicado en un comunicado que el sospechoso, identificado como Imad Hasán Husein Aslim, murió en un bombardeo perpetrado esta semana, antes de recalcar que estuvo al frente de las operaciones del Batallón Zeitun durante los ataques del 7 de octubre de 2023.

Las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, han denunciado más de 920 muertos en ataques israelíes desde el alto el fuego, antes de agregar que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han documentado más de 72.800 fallecidos y cerca de 172.900 heridos.