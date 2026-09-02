Archivo - August 2, 2026, Palestine, Gaza: (INT) Dead and Injured Reported After Israeli Airstrike in Western Gaza City. AUGUST 2, 2026, Gaza, Palestine: Dead and injured Palestinians arrived at Al-Shifa Medical Complex after an Israeli airstrike targeted - Europa Press/Contacto/Hashem Zimmo - Archivo

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres palestinos han muerto este miércoles a causa de nuevos ataques ejecutados por el Ejército de Israel contra varios puntos del centro y el norte de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego pactado en octubre de 2025 para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave, aceptada por las autoridades israelíes y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Fuentes médicas citadas por el diario palestino 'Filastin' han señalado que los ataques han alcanzado áreas en Yabalia (norte) y Deir al Balá (centro), sin que por ahora haya detalles sobre las identidades de las víctimas y sin que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se hayan pronunciado sobre estos bombardeos.

Por contra, el Ejército israelí ha anunciado durante la jornada la muerte de dos presuntos miembros de Hamás en bombardeos perpetrados el lunes contra Gaza. Así, ha señalado que se trata de Talal Mustafá Salé Bedui, un "comandante" del Departamento de Seguridad Militar del grupo, y Said Muhamad Huari.

"Los terroristas promovieron recientemente complots contra las FDI y los ciudadanos del Estado de Israel, y trabajaron para restablecer las capacidades de la organización, violando sistemáticamente el alto el fuego", ha dicho en un comunicado, en el que ha reiterado que sus tropas "seguirán actuando para eliminar cualquier amenaza inminente".

El Ministerio de Sanidad gazatí ha elevado este mismo miércoles a 1.334 los palestinos muertos y a 4.429 los heridos a causa de los ataques lanzados por Israel desde el acuerdo de alto el fuego, incluidos ocho muertos --entre ellos uno a causa de las heridas sufridas en bombardeos israelíes previos-- y 31 heridos durante el último día.

Asimismo, ha puntado que los equipos de rescate han recuperado desde entonces 815 cuerpos de las zonas de las que se retiraron las tropas israelíes --desplegadas ahora detrás de la 'línea amarilla' y que ocupa más de la mitad del territorio del enclave costero palestino-- al hilo del citado acuerdo.

Por último, ha dicho que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han registrado 73.470 muertos y 174.540 heridos, si bien ha agregado que aún hay cadáveres entre los escombros y en zonas ocupadas por Israel.