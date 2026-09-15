Mueren tres palestinos en nuevos bombardeos de Israel contra Gaza a pesar del alto el fuego

Las autoridades gazatíes elevan a 1.375 los muertos en ataques israelíes desde al acuerdo para aplicar la propuesta de EEUU

El Ejército identifica a uno de los tres muertos como comandante del Batallón Yabalia de la brigada que opera en el norte de Gaza

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres palestinos han muerto este martes a causa de nuevos ataques perpetrados por el Ejército de Israel contra varios puntos en el norte de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego pactado en octubre de 2025 al hilo de la propuesta presentada por Estados Unidos para el futuro del territorio costero.

Fuentes médicas citadas por el diario palestino 'Filastin' han señalado que un hombre identificado como Ahmed al Batsh ha muerto en un ataque contra los alrededores de un supermercado en el área de Al Safataui, un incidente que se ha saldado además con un número indeterminado de heridos.

Más tarde, el Ejército israelí ha confirmado que, durante un operativo conjunto con el servicio de Inteligencia interior, el Shin Bet, han neutralizado a Batsh, a quien han identificado como comandante del Batallón Yabalia de la brigada que opera en el norte de Gaza perteneciente al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

De acuerdo con el comunicado de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), el hombre desempeñaba un rol clave en la gestión y organización del armamento de la brigada en el sector norte. Asimismo, era responsable de coordinar y supervisar el suministro de equipo militar a los integrantes del grupo.

"El terrorista promovió planes de terrorismo contra las fuerzas de las FDI y los civiles del Estado de Israel, y actuó para restaurar las capacidades de la organización, violando sistemáticamente el alto el fuego. El terrorista fue neutralizado con el objetivo de eliminar la amenaza que representaba", ha zanjado.

Asimismo, un hombre identificado como Yusef Saadín al Zaim ha muerto en otro ataque con un dron en la ciudad de Gaza (norte), mientras que otro hombre, identificado como Salé Ramadán al Dabur, de 65 años, ha muerto en Yabalia, también en el norte del enclave, sin que el Ejército de Israel se haya pronunciado al respecto.

Las FDI también han anunciado la muerte de dos "terroristas" de Hamás en sendos ataques perpetrados el lunes contra la ciudad de Gaza (norte) y Jan Yunis (sur).

Así, ha detallado que el fallecido en Jan Yunis era Rafat abú Zamar, "un comandante de compañía" del grupo islamista que "encabezó el entrenamiento de terroristas del brazo armado de Hamás" de cara a los ataques del 7 de octubre de 2023, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según las autoridades israelíes.

El muerto en el ataque contra la ciudad de Gaza ha sido identificado por Israel como Muhamad Hader Fahmi Agur, "un operativo del brazo armado de Hamás" que "estaba implicado en la fabricación de armas para la organización.

Por su parte, el Ministerio de Sanidad de Gaza ha elevado a 1.375 los muertos y a 4.686 los heridos por ataques israelíes contra la Franja desde la entrada en vigor del alto el fuego, incluidos tres fallecidos y 27 heridos durante las últimas 24 horas.

Asimismo, ha destacado en un comunicado publicado a través de redes sociales que los equipos de rescate han logrado recuperar 831 cadáveres de las zonas de las que se retiraron las tropas israelíes --ahora desplegadas en la 'Línea Amarilla', que cubre más de la mitad de Gaza-- al hilo del citado acuerdo.

Por último, ha recalcado que desde el inicio de la ofensiva israelí tras los ataques del 7 de octubre de 2023 se han documentado 73.789 "mártires" y 174.798 heridos, si bien ha advertido de que aún hay cadáveres entre los escombros y en zonas a las que los equipos de rescate no pueden acceder.