Efectivos del MDA israelí atienden una emergencia en el norte del país - MAGEN DAVID ADOM EN X

MADRID, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto y más de una veintena ha resultado herida a causa de una explosión registrada este lunes en la cresta de Rámim, una zona montañosa cercana a la frontera con Líbano.

El fallecido, un adolescente de 14 años, viajaba con estudiantes y profesores de un instituto de educación secundaria que realizaban una excursión por la zona boscosa de la cordillera Naftalí, de acuerdo a las informaciones del diario 'The Times of Israel'.

Efectivos del servicio nacional de ambulancias de Israel, Magen David Adom (MDA), se han desplazado al lugar del incidente y se ha desplegado un helicóptero militar, según ha señalado el cuerpo en sus redes sociales.

Además, 24 personas --todos ellos alumnos del centro educativo-- han resultado heridas, incluidas tres que se encuentran en estado grave, que han sido trasladadas a distintos hospitales de la zona.

El Ejército israelí, que también se ha desplazado a la zona, ha indicado en un comunicado que el detonante de la explosión ha sido "una bomba de racimo del grupo terrorista Hezbolá que quedó en el terreno y explotó".

En todo caso, ha señalado que se trata de una conclusión desprendida de una "investigación preliminar" mientras que siguen "peinando la zona y llevando a cabo operaciones en ella", para determinar las circunstancias de lo ocurrido.

Los menores habían encontrado el artefacto e incluso se habían tomado fotos con él, antes de que detonase, de acuerdo a los testimonios recogidos por el portal de noticias Ynet.

El primer ministro Benjamin Netanyahu ha sido puesto al tanto por el director general del MDA, Eli Bin; el ministro de Educación, Educación, Yoav Kish; y su secretario militar.

El jefe del Ejecutivo, ha señalado en un comunicado su oficina, "ha pedido que se garantice que los heridos sean trasladados a los hospitales lo antes posible y sigue realizando evaluaciones de la situación de forma continua".

En las últimas 24 horas, dos hombres han muerto al otro lado de la frontera por la explosión de restos de munición israelí, de acuerdo a las autoridades libanesas.