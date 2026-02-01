O.Próximo.- AMP.- Un muerto y seis heridos en un ataque de un dron israelí en el sur de Líbano

Archivo - KHIAM, March 28, 2025 -- The photo shows the smoke caused by Israeli artillery shelling in Khiam, Lebanon, after two rockets were fired from Lebanon into northern Israel on March 28, 2025. A Lebanese security source told Xinhua that Israeli art - Europa Press/Contacto/Taher Abu Hamdan - Archivo

Una persona ha muerto en un ataque de un dron israelí en Dueir, distrito de Nabatiye, en el sur de Líbano, según ha informado el Centro de Operaciones de Emergencia de Salud Pública del Ministerio del Interior libanés.

Además hay sies personas heridas en este ataque, incluida una niña de sies años y dos adolescentes. El ataque habría sido sobre una furgoneta que se desplazaba por una carretera de la aldea de Dueir, informa el diario libanés 'L'Orient-Le Jour'.

Otra persona, Wissam Badr, un joven residente del campamento de refugiados palestinos de Ain al Hilué, ha resultado herido en un ataque de otro dron contra equipos de construcción en Qennarit, en el distrito de Saida. Las máquinas estaban retirando escombros del lugar de un ataque israelí de hace dos semanas. Además ha habido ataques con granadas aturdidoras en Yarun (Blint Yebeil) y Blida (Marjayún).

Las Fuerzas Armadas israelíes han confirmado un ataque contra "un terrorista de la organización terrorista Hezbolá" en Dueir, así como "ataques contra herramientas de ingeniería utilizadas para restaurar infraestructura terrorista".

En concreto, el fallecido en Dueir sería Alí Daud Amis, "jefe de división del departamento de zapadores de Hezbolá", según Israel. "Este terrorista participó en intentos de rehabilitar infraestructura militar de la organización terrorista Hezbolá en la zona de Dueir, en el sur de Líbano, y desarrollaba planes contra las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel", ha denunciado.

Además, medios libaneses han informado de sobrevuelos de aviones de combate israelíes en Beirut, en el sur del Líbano y el valle de Bekaa, así como de dos casas dinamitadas por militares isarelíes en Rab al Zalazín, en Marjayún, a varios kilómetros de la frontera. Las dos viviendas quedaron reducidas a escombros e inmuebles cercanos han sufrido importantes daños.

Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego de noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegura que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libanesas y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.