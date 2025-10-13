Netanyahu anula su asistencia a la cumbre de paz de Egipto, en la que sí estará Abbas

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, recibe en el aeropuerto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump - GOBIERNO DE ISRAEL

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, finalmente no acudirá a la cumbre organizada en Sharm el Sheij (Egipto) para simbolizar el acuerdo de paz entre Israel y Hamás, supuestamente por coincidir con el inicio de la festividad judía del Simjat Torá.

La Presidencia egipcia había informado de que Netanyahu sí estaría presente en la cumbre, a raíz de una conversación entre el presidente Abdelfatá al Sisi y su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la que también participó el jefe del Gobierno israelí, según el diario 'Al Ahram'.

Tras esta llamada, un portavoz anunció que tanto Netanyahu como el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, se desplazarían a Sharm el Sheij, una potencial coincidencia inédita que, tal como ha matizado posteriormente la oficina de Netanyahu, no se producirá.

Según el Gobierno israelí, Trump había invitado a Netanyahu a asistir. "El primer ministro (Netanyahu) agradeció la invitación pero le dijo que no podría acudir por problemas de tiempo antes del inicio de la festividad", reza un escueto comunicado.

La cumbre representa la entrada en vigor del plan de paz propuesto por Trump y que, tras un alto el fuego, ha facilitado el inicio de un canje de rehenes por presos palestinos. Hamás debe aún entregar los restos mortales de 28 secuestrados para completar su parte, mientras que del lado israelí han comenzado ya las excarcelaciones de presos.