Netanyahu asegura desde Washington que hay países dispuestos a acoger a la población de Gaza

Trump cree que "la guerra no acabará en un futuro demasiado lejano"

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha asegurado este lunes durante su reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump, que hay países dispuestos a acoger a la población de la Franja de Gaza, mientras que el inquilino de la Casa Blanca ha subrayado al respecto que Gaza es "una trampa mortal".

"No estamos reteniéndolos", sino que están "encerrados" porque no les dejan salir, ha afirmado Netanyahu en referencia al plan propuesto por Estados Unidos para reasentar a la población palestina del enclave en otros países. "Nosotros no les hemos encerrado", ha reiterado.

El dirigente israelí ha comparado la situación en Gaza con la de otras guerras, como las de Ucrania o Siria, en las que la gente pudo escapar, y ha defendido como un compromiso "permitir que la población de Gaza elija libremente ir a donde quiera". "Es decir, deberían tener esa opción", ha añadido, asegurando que hay contactos en marcha con otros países que "están dispuestos" a acoger a los palestinos, aunque no ha querido concretar ningún nombre.

Trump, por su parte, ha cuestionado que Gaza sea un "lugar seguro" para los palestinos porque, aunque él aboga por la salida de la población, "también hay otras ideas". "Ya saben cómo lo llamo: un gran lugar en el que nadie quiere vivir", ha señalado, reiterando su deseo de que Estados Unidos controle el enclave.

"Tener una fuerza de paz como Estados Unidos allí, controlando y siendo dueño de la Franja de Gaza sería algo bueno", ha dicho, mientras que ha calificado al enclave palestino de "increíble pieza de importante propiedad inmobiliaria".

Trump ha criticado que las autoridades israelíes "tomaron una propiedad frente al mar y se la dieron a la gente por la paz. ¿Cómo funcionó eso?", en alusión a la retirada de 2005, con el desmantelamiento de las colonias judías.

"Israel nunca debería haber entregado Gaza. No sé por qué lo hicieron (...) No lo sé. Les prometieron paz, pero no ha funcionado. Gaza es una trampa mortal peligrosa", ha argüido.

El inquilino de la Casa Blanca ha asegurado además que "(le) gustaría ver que la guerra se detiene", un extremo que no se producirá, según él, en "un futuro demasiado lejano".

Por otra parte, Netanyahu ha indicado que Israel está trabajando en un nuevo acuerdo de liberación de rehenes y alto el fuego "y esperamos que tenga éxito". El fin último es que todos los rehenes sean liberados, ha explicado.

"La historia de los rehenes es, obviamente, una historia humana de una agonía insoportable (...) Queremos que salgan todos los rehenes", ha subrayado tras asegurar que mantiene el contacto con sus familias, quienes "están sufriendo", "todos los días".

Sobre otra cuestión, Trump ha planteado la posibilidad de mediar entre Israel y Turquía, enfrentados por la influencia turca sobre Siria tras el derrocamiento de Bashar al Assad en diciembre de 2024. El mandatario estadounidense ha afirmado que tiene una muy buena relación con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, una persona "muy inteligente".

Así, ha felicitado a Erdogan por hacer "lo que no ha conseguido hacer nadie en 2.000 años: conquistar Siria" y ha planteado ejercer de intermediario con Israel. "Creo que podemos resolver cualquier problema que tengas con Turquía mientras seas razonable. Tienes que ser razonable", ha argumentado apelando a Netanyahu.

En este sentido, el representante israelí ha celebrado que "no podemos tener un mejor interlocutor que el presidente de Estados Unidos para" evitar un conflicto con el país asiático, si bien ha señalado que "no queremos que Siria sea utilizada por nadie, ni siquiera por Turquía, como base para atacar a Israel".