AMP.- Netanyahu ordena el cierre "inmediato" de la ciudad de Hebrón y anticipa uno "total" de Cisjordania

Archivo - February 16, 2023, Hebron, West Bank, Palestinian Territory: Israeli border police officers walk near the house of a Palestinian man who carried out a shooting attack in the Jewish settlement of Kiryat Arba, after its demolition, in the West Ban - Mamoun Wazwaz / Zuma Press / Europa Press

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha ordenado a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) el cierre "inmediato de la ciudad de cisjordana de Hebrón y la preparación del cierre total de toda Cisjordania a partir de este mismo viernes, después de un ataque armado que ha dejado cinco heridos y se ha saldado con la muerte de los dos asaltantes.

"He ordenado a las FDI y a las fuerzas de seguridad imponer un cierre inmediato sobre la ciudad de Hebrón y prepararse para un cierre total en toda Judea y Samaria --nombre bíblico de Cisjordania que usan las autoridades israelíes para referirse a este territorio palestino-- a partir de hoy", ha anunciado el mandatario israelí en una publicación en redes sociales.

Netanyahu ha vinculado esta decisión a la lucha contra el terrorismo de las autoridades israelíes y ha asegurado que estas continuarán "persiguiendo en todo lugar y en todo momento a los terroristas de (el Movimiento de Resistencia Islámica) Hamás y a quienes los envían".

"No tienen lugar para esconderse", ha apostillado, insistiendo en que las fuerzas israelíes "están operando con energías reforzadas para frustrar el terrorismo y llevar a cabo oleadas de arrestos masivos".

El anuncio llega después de que el Ejército de Israel haya matado este viernes a dos palestinos tras un ataque a tiros perpetrado en el sur de Cisjordania, suceso que ha dejado cinco heridos, entre ellos dos en estado crítico, según los servicios de emergencia de Israel.

"Parece que los terroristas de Hamás estaban planeando un ataque importante dirigido a asesinar a civiles inocentes, como lo demuestran las grandes cantidades de armas y municiones descubiertas. Nuestros valientes soldados frustraron este ataque con coraje y determinación. Los felicito por sus acciones y deseo a nuestros heridos una pronta recuperación", ha agregado Netanyahu.

En relación a este incidente, el ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, ha hablado de "mañana difícil" y ha reivindicado que no se puede permitir "la existencia de un 'Estado terrorista' en Judea y Samaria", al tiempo que ha vuelto a reclamar el "desmantelamiento" de la Autoridad Palestina.

Por su parte, el presidente israelí, Isaac Herzog, ha trasladado al Consejo Regional de Hebrón su apoyo a las autoridades locales y a los residentes de la zona, así como solidaridad con los familiares de las víctimas, y se ha puesto a disposición de las fuerzas israelíes, en un contexto en el que "Israel se enfrenta a una amenaza terrorista constante que exige una actuación firme en todo momento".

"Ofrezco mi pleno apoyo a los soldados y fuerzas de seguridad de las FDI que operan con determinación en todos los frentes, y rindo homenaje a los soldados que neutralizaron a los terroristas y evitaron un ataque a gran escala y una tragedia mucho mayor", ha concluido el mandatario.