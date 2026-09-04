La ONU condena las muertes de un joven y un menor tras un ataque de colonos en Cisjordania

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Naciones Unidas ha condenado este jueves las muertes de un joven de 19 años y un menor de 16 por disparos del Ejército israelí durante una incursión de colonos contra la aldea palestina de Al Mugayir, situada en el centro de Cisjordania, al norte de Ramala.

"Condenamos esta muerte de civiles palestinos, tal como lo hemos venido haciendo, y seguimos expresando nuestra profunda preocupación por la persistente violencia perpetrada por colonos, que parecen actuar con total impunidad al atacar a civiles palestinos, sus propiedades y su modo de vida", ha señalado en rueda de prensa el portavoz del secretario general, Stéphane Dujarric.

Asimismo, ha indicado que "corresponde a las autoridades israelíes hacer lo necesario para cumplir con sus obligaciones y exigir responsabilidades a los autores de esta violencia", que Dujarric ha calificado de "impactante".

El jefe del consejo local de la aldea palestina, Amin Abú Aliya, explicó en la víspera que ambos --el joven de 19 años identificado como Omar Muhamad Nasar y el menor de 16 como Jalil Abú Aliya-- murieron por disparos del Ejército israelí tras una incursión perpetrada por colonos, que atacaron dos viviendas en la zona y robaron el ganado a sus residentes.

LA OFICINA DE DDHH DENUNCIA "APOYO Y PARTICIPACIÓN" DE LAS FDI

Sobre estos hechos también se ha pronunciado la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Palestina, la cual, aludiendo a estas dos muertes, ha denunciado en redes que "desde diciembre de 2024, las fuerzas israelíes y los colonos han asesinado a nueve palestinos en la localidad, entre ellos cinco jóvenes".

"Rodeada por ocho asentamientos, Al Mugayir ha sido blanco de la violencia incesante de colonos y del Estado, cuyo objetivo es obligar a los residentes palestinos a marcharse", ha aseverado, alertando de los "más de 50 ataques de colonos sólo en 2026", según datos atribuidos a la delegación de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés) en Palestina. Esto equivale, advierte la entidad, a "un promedio de siete ataques mensuales", todo ello "con la aquiescencia, el apoyo y la participación de las fuerzas israelíes".

En global, la OCHA cifra en 79 los palestinos muertos y en cerca de 1.850 los heridos a manos de las fuerzas israelíes y los colonos en lo que va de año en Cisjordania, una tendencia al alza desde los ataques del 7 de octubre de 2023, encabezados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Las hostilidades dirigidas contra la citada localidad cisjordana no son únicas, como reflejan los datos. De hecho, la propia Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Palestina ha denunciado que, "mientras los asentamientos se expanden alrededor de Al Mugayir, la violencia de colonos y del Estado ya ha expulsado a comunidades enteras de palestinos" de la zona, nombrando en concreto "las aldeas de Ein ar Rashash, Ras al Tin y Ein Samya".

Bajo esta coyuntura, la entidad ha reclamado que "Israel debe cumplir con su obligación legal internacional de poner fin a su presencia ilegal y evacuar a todos los colonos de la Cisjordania ocupada".