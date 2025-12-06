O.Próximo.-AMP.- Países árabes y asiáticos critican la intención de Israel de reabrir el paso de Rafá solo como salida

Archivo - October 13, 2025, Khan Yunis, Gaza Strip, Palestinian Territory: Palestinians released by Israel under the first phase of the ceasefire agreement arrive at Nasser Hospital in Khan Yunis, Gaza, for medical check-ups and scheduled events on Octobe - Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy - Archivo

MADRID 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los ministros de Exteriores de Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Pakistán, Turquía, Arabia Saudita, Qatar y Egipto han manifestado este viernes su preocupación ante el anuncio de las autoridades israelíes de reabrir "durante los próximos días" el paso fronterizo de Rafá para permitir "exclusivamente" la salida de palestinos desde la Franja de Gaza hacia Egipto y han exigido que se respete el plan propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "incluidas sus disposiciones sobre el mantenimiento del paso".

Los ministros han recordado en un comunicado conjunto que el texto respaldado por la Casa Blanca contempla la apertura del cruce "en ambas direcciones, garantizando la libertad de circulación de la población, y absteniéndose de obligar a cualquier residente de la Franja de Gaza a salir, en lugar de crear las condiciones adecuadas para que puedan permanecer en su tierra y participar en la construcción de su patria, dentro de una visión integral destinada a restablecer la estabilidad y mejorar sus condiciones humanitarias".

A este respecto, han hecho constar su disposición para seguir trabajando en coordinación con EEUU y las potencias regionales e internacionales para garantizar el cumplimiento del "Plan Trump" y han manifestado su deseo de avanzar en la "plena aplicación" del mismo "sin demoras ni obstrucciones, a fin de lograr la seguridad y la paz, y consolidar los cimientos de la estabilidad regional".

En la misma línea, estos países han incidido nuevamente en la necesidad de preservar plenamente el alto el fuego, permitir la entrada de ayuda humanitaria sin restricciones en la Franja y dar los primeros pasos hacia la "recuperación y reconstrucción" del enclave palestino, favoreciendo que la Autoridad Palestina "reasuma sus responsabilidades, sentando así las bases para una nueva fase de seguridad y estabilidad en la región".

"RECHAZO INEQUÍVOCO" DEL GOBIERNO PALESTINO

El Ministerio de Exteriores palestino ha acogido "con satisfacción" este pronunciamiento conjunto al tiempo que ha denunciado que el propósito de esta medida no es otro que "desplazar al pueblo palestino de su territorio" como "una continuación de las políticas de ocupación destinadas a socavar las perspectivas de paz y la presencia palestina" en la región.

Así las cosas, el Gobierno palestino ha asegurado que responderá con un "rechazo inequívoco" a cualquier "plan o medida (de Israel) destinada a imponer el desplazamiento o el traslado forzoso" de la población palestina y ha garantizado "una postura árabe, islámica e internacional unificada que rechaza cualquier vulneración de sus derechos inalienables".

"El Estado de Palestina expresa su profundo agradecimiento por las sinceras posturas árabes e islámicas que rechazan los intentos de desplazar al pueblo palestino de la Franja de Gaza. Este apoyo constituye una protección política y jurídica contra las políticas israelíes destinadas a crear una realidad ilegal de desplazamiento forzado", ha insistido el Exteriores en un comunicado en el que ha aprovechado también para reiterar "la importancia de establecer un alto el fuego completo y sostenible" como primer e ineludible paso hacia la paz y la estabilidad regionales.

"En conclusión, el Ministerio afirma que la protección del pueblo palestino y sus derechos inalienables, en primer lugar su derecho a la autodeterminación y al establecimiento de su Estado independiente dentro de las fronteras del 4 de junio de 1967, con Jerusalén Oriental como su capital, sigue siendo una prioridad nacional firme e innegociable. Asimismo, considera la unidad de las posturas árabe e islámica un pilar fundamental para hacer frente a cualquier intento de liquidar la causa palestina o socavar sus principios establecidos", concluye la nota del Ejecutivo palestino.

El escrito ha sido publicado después de que el Ejecutivo israelí informara este miércoles de que reabrirían "durante los próximos días" el cruce fronterizo de Rafá, "exclusivamente" en dirección de salida, si bien El Cairo ha negado la existencia de un acuerdo en este sentido.

De acuerdo con las autoridades hebreas, esta reapertura se llevaría a cabo siguiendo "un mecanismo similar al utilizado el pasado mes de enero", cuando la UE también supervisó la misión en un intento de aportar estabilidad y respaldo al alto el fuego acordado entonces entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). Sin embargo, no han trascendido detalles sobre la fecha exacta ni sobre la posibilidad de que aquellos que abandonen la Franja puedan volver por la misma vía en caso de que quieran hacerlo.

El Servicio de Información Estatal egipcio aclaraba poco después que "si hubiera un acuerdo para abrir el paso, el movimiento tendría lugar en las dos direcciones, tanto para entrar como para salir de la Franja". En este sentido, recalcaba además que este extremo sobre el desplazamiento en ambos sentidos "está contemplado en el plan presentado por Trump".

Israel y Hamás acordaron en octubre aplicar la primera fase de la propuesta para el futuro de la Franja, sobre la que no han trascendido muchos detalles.