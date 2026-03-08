Un palestino muerto en un ataque de un dron israelí en Gaza

Un joven cisjordano muere tiroteado por colonos israelíes en Hebrón, donde el Estado palestino ha denunciado una "limpieza étnica"

Al menos 640 palestinos han perdido la vida en acciones israelíes desde la entrada en vigor del alto el fuego

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un palestino ha muerto este sábado en el ataque de un dron israelí en la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor.

El fallecido sería Ahmed Muhamad al Qudra, cuya hija ha resultado herida de gravedad como consecuencia del ataque contra su domicilio en el centro de Jan Yunis, según informa el diario palestino 'Filastín'.

Además, la artillería israelí ha bombardeado el este de Jan Yunis y buques de guerra israelíes han disparado contra la costa de la ciudad de Gaza, en el norte del enclave palestino.

Asimismo se ha informado de ataques israelíes en el campamento de refugiados de Al Bureij, en el centro de la Franja, y de bombardeos de artillería sobre el este de la ciudad de Gaza.

Por otro lado, otro joven palestino ha fallecido por disparos de colonos israelíes en la zona de Masafer Yatta, en el sur de la localidad cisjordana de Hebrón, donde además varias personas han resultado heridas de diversa consideración, entre ellas el hermano del difunto, según ha publicado el mismo medio momentos más tarde.

La víctima mortal ha sido identificada como Amir Muhammad Shanaran (de 28 años), hermano de Khaled (de 33 años), quien ha sido herido de gravedad al ser alcanzado por fuego israelí en las inmediaciones de su casa, en Khirbet Wadi al Rakheem.

Las autoridades palestinas han denunciado estos últimos "crímenes" cometidos por los colonos israelíes en Hebrón, advirtiendo que se trata de "una limpieza étnica y una escalada en las políticas de exterminio y desplazamiento forzado", tal y como recoge un comunicado difundido a través de redes sociales.

El Ministerio de Exteriores palestino ha alertado asimismo de la "continua escalada de ataques de la ocupación israelí contra (el) pueblo palestino en la Cisjordania ocupada, especialmente en la zona de Masafer Yatta, que es frecuentemente objeto de ataques que incluyen disparos contra civiles y ataques a sus casas, propiedades y tierras, en un intento de imponer una realidad coercitiva a los propietarios originales de las tierras y colocarlos ante dos opciones: el exterminio o el desplazamiento de sus tierras".

En la misma línea, han criticado que Israel "está explotando la atmósfera de guerra, la tensión regional y la preocupación de la comunidad internacional" para recrudecer su ofensiva en los territorios palestinos ocupados, así como para "acelerar e intensificar sus políticas coloniales", con el objetivo de "vaciar gradualmente la tierra de sus propietarios originales".

Así las cosas, el Ministerio ha instado a la comunidad internacional a "asumir sus responsabilidades jurídicas y morales" y a adoptar "medidas prácticas y disuasorias" más allá de las meras condenas verbales. Por ejemplo, mediante la "imposición de sanciones claras al sistema de asentamientos y a quienes lo apoyan, la protección internacional del pueblo palestino y la activación de los mecanismos internacionales de rendición de cuentas pertinentes". Todo ello, a fin de garantizar que "los autores de estos crímenes rindan cuentas y no eludan el castigo".

Los fallecidos de este sábado no están incluidos en el balance diario publicado por el Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que informa de 640 fallecidos y 1.707 heridos desde la entrada en vigor del alto el fuego en la Franja de Gaza, el 10 de octubre de 2025, tras sumar tres nuevas muertes y tres heridos durante la jornada del viernes.

En total, desde el inicio de la ofensiva militar israelí sobre la Franja de Gaza, el 7 de octubre de 2024, han muerto 72.123 personas y 171.805 han resultado heridas.

En Cisjordania, según datos recogidos por 'Filastín', ha ascendido a cuatro el número de personas que han muerto por balas de colonos desde principios de este año, elevando a más de 40 el total de víctimas mortales desde el 7 de octubre de 2023.