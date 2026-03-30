February 18, 2026, Jerusalem, Israel: Christian worshippers gather for prayer at the Church of the Holy Sepulchre in the Old City of Jerusalem during the early morning hours of Ash Wednesday. Local and international faithful visited the historic site, bel - Europa Press/Contacto/Nir Alon

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades israelíes han anunciado la noche de este domingo la aprobación de un "plan de oración limitado" en la iglesia del Santo Sepulcro, horas después de que la diócesis de Jerusalén haya denunciado que la Policía de Israel ha impedido la entrada del jefe de la iglesia Católica en la ciudad santa, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, a la tradicional misa del Domingo de Ramos.

"En una reunión de evaluación celebrada esta tarde por el comandante del distrito de Jerusalén, el comisario Avshalom Peled, junto con el comandante de la zona de David, el superintendente jefe Dvir Tamam, y en coordinación con el representante del Patriarcado Latino, a fin de permitir a todas las confesiones cristianas la libertad de culto en la iglesia del Santo Sepulcro, se ha aprobado un plan de oración limitado", ha informado la Policía de Israel en sus redes sociales.

En esa misma comunicación, el cuerpo policial ha defendido que la "restricción" en los lugares sagrados "que carecen de un área de protección estándar, inclusive la iglesia del Santo Sepulcro" se deriva "de las directrices del mando del Frente Interno de la preocupación por la seguridad de los fieles".

Finalmente, la Policía de Israel ha remarcado que tanto la plaza del Muro de las Lamentaciones como el Monte del Templo están "cerrados a los fieles" por razones de "seguridad".

Hasta el momento, el Patriarcado Latino de Jerusalén no se ha pronunciado aún al respecto, después de haber lamentado en un comunicado que los uniformados israelíes han interceptado este domingo a la comitiva privada liderada por Pizzaballa, cuando se dirigía a uno de los lugares de culto más importantes del mundo, y símbolo de la concordia religiosa de la ciudad, obligándolos a dar media vuelta.

Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha asegurado haber "dado instrucciones" a las autoridades competentes para que se le conceda al líder religioso "acceso pleno e inmediato" al referido templo.

"Hoy, por especial preocupación por su seguridad, se le pidió al cardenal Pizzaballa que se abstuviera de celebrar misa en la iglesia del Santo Sepulcro", ha anotado Netanyahu tras precisar que "en los últimos días Irán ha atacado repetidamente con misiles balísticos los lugares santos de las tres religiones monoteístas en Jerusalén", acaeciendo uno de ellos, según ha aseverado, "a pocos metros" de ese templo donde cayeron "fragmentos de misiles".

A renglón seguido, el primer ministro israelí ha insistido en que, "tan pronto como" supo del "incidente con el cardenal Pizzaballa" dio "instrucciones a las autoridades para que permitieran al Patriarca celebrar los oficios según su deseo".

CRÍTICAS DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

Esta situación, también ha sido rechazada por el custodio de Tierra Santa, el reverendo Francesco Ielpo, guardián de la iglesia del Santo Sepulcro; así como por la propia comunidad internacional, desde el Gobierno de Italia o el húngaro, hasta el propio Ejecutivo español, cuyo presidente, Pedro Sánchez, ha instado a Israel a respetar "la diversidad de credos y el derecho internacional" tras este "ataque injustificado a la libertad religiosa".

Poco después, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha respondido a Sánchez reprochándole que cuando un "misil iraní" impactó cerca de la iglesia del Santo Sepulcro, "no tuvo nada que decir", a la par que ha defendido, a renglón seguido, que su país "está comprometido con la libertad de religión y de culto", y que "seguirá defendiéndola, a diferencia del régimen iraní".

El propio presidente de Israel, Isaac Herzog, ha llamado al patriarca para trasladar su "pesar" ante el "desafortunado incidente", así como diputados del país se han cuestionado la validez de la actuación policial, siendo un ejemplo de ello el árabe-israelí Ayman Odeh, quien ha presentado una "queja urgente" al Ministerio de Defensa "después de que se impidiera al cardenal Pierbattista Pizzaballa entrar a la Iglesia del Santo Sepulcro para la ceremonia del Domingo de Ramos, a pesar de la coordinación previa y de que no se esperaba la asistencia pública".