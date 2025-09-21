O.Próximo.- AMP.- Portugal reconoce formalmente el Estado de Palestina

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores de Portugal, Paulo Rangel, ha anunciado este domingo el reconocimiento formal del Estado palestino y se suma así a Reino Unido, Australia o Canadá, que también han tomado la decisión este domingo.

"Hoy, el Estado portugués reconoce oficialmente el Estado de Palestina. Portugal preconiza la solución de los dos estados como única vía para una paz justa e duradera", ha declarado Rangel desde Nueva York.

La decisión, ha explicado, ha partido de la convergencia entre la postura del presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, y la mayoría de los partidos con representación parlamentaria.

Este reconocimiento "concreta una línea fundamental, constante y consensuada de la política exterior portuguesa", ha resaltado Rangel, ya que la solución de los dos estados es "la única vía para la paz".

Rangel ha explicado que la declaración se produce después de verificar el cumplimiento de las condiciones planteadas por el Gobierno. "Portugal solo avanzaría en conjunto con un grupo de Estados occidentales que a lo largo del tiempo han compartido posiciones sobre esta materia y si había un efecto útil, palpable y consecuente de la declaración en causa", ha señalado.

Rangel ha reconocido que "esta declaración no borra la catástrofe en Gaza" y que es "esencial y urgente" un alto el fuego y la liberación de los rehenes.

"Hoy, cuando Portugal reconoce el Estado de Palestina y en que reafirma su voluntad de fortalecer las profundas y antiguas relaciones de amistad del pueblo portugués con el pueblo israelí y las renovadas y propicias relaciones de amistad con el pueblo palestino, exhortamos desde el fondo de nuestros corazones al cese de las hostilidades, a que se dé una oportunidad al restablecimiento de la ayuda humanitaria, a que se abra un resquicio de luz para la paz", ha apelado. Por ello "es el momento de dar los pasos necesarios para la paz".

El ministro de Asuntos Exteriores luso ha destacado que Portugal aspira a mantener "relaciones pacíficas, prolíficas y fructíferas" con ambos estados y espera que Israel "pueda comprender nuestra posición". "No se ha hecho en contra de Israel. Se ha hecho a favor de la paz y del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación", ha recalcado.

El Ministerio de Exteriores portugués anunció el pasado 12 de septiembre que reconocería el Estado de Palestina en el marco de la próxima sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, prevista para la semana que viene, siguiendo los pasos de otros países como Francia, Australia, Reino Unido o Canadá, que también han anunciado su reconocimiento este domingo.