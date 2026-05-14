O.Próximo.- AMP.- El presidente de la Autoridad Palestina promete reformas y dice que habrá elecciones en noviembre

Archivo - El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas. - -/Kremlin/dpa - Archivo

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, ha prometido este jueves que ejercerá una mayor presión para lograr que se cumplan una serie de reformas y ha asegurado que habrá elecciones parlamentarias el próximo mes de noviembre para elegir la composición del nuevo Consejo Nacional Palestino --nombre oficial del Parlamento--.

Durante la que es ya la 8ª conferencia general de Al Fatá, Abbas ha indicado, además, que está preparado también para la celebración de comicios presidenciales mientras se toman "medidas necesarias para reforzar el proceso democrático". "Nos estamos preparando para las elecciones de noviembre, (...) empezando por redactar un borrador de la Constitución, una Ley de Partidos Políticos y una Ley de Elecciones Generales", ha afirmado.

Esta conferencia supone un "momento de inflexión para revisar nuestro camino y desarrollar una visión exhaustiva y nacional de cara al futuro", ha explicado Abbas, que ha señalado que el evento durará tres días y permitirá elegir al nuevo comité central por primera vez en diez años y ante los continuos desafíos por la ofensiva israelí contra la Franja de Gaza.

"Queremos renovar nuestro completo compromiso para seguir con nuestro trabajo y poner en marcha todas las medidas y reformas que hemos prometido", ha aclarado antes de denunciar décadas de ocupación israelí en los territorios palestinos. "Este encuentro confirma nuestra determinación a seguir trabajando por el camino democrático", ha dicho.

En este sentido, ha señalado que espera que la conferencia contribuya a "garantizar y proteger la idea de un establecimiento de un Estado palestino en la agenda mundial y garantizar la seguridad de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) como entidad legítima de representación del pueblo palestino".

COMPROMISO CON EL PROCESO DEMOCRÁTICO

"Subrayamos nuestro firme compromiso con el proceso democrático, el pluralismo político, la transferencia pacífica del poder y la inclusión de todos los sectores de la sociedad palestina y sus instituciones bajo el Estado de Derecho", ha aclarado.

"Al celebrar esta conferencia, reafirmamos nuestro compromiso de garantizar que nuestras instituciones nacionales sean más representativas e inclusivas, asegurando una participación efectiva y sin precedentes para las mujeres y los jóvenes, y fortaleciendo su papel en la construcción de nuestro futuro nacional", ha recalcado.

En este contexto, ha afirmado que la Franja de Gaza es "parte integral del Estado de Palestina y que cualquier acuerdo transitorio debe ser temporal y no debe menoscabar la unidad del territorio palestino, la unidad de representación, la legitimidad ni su sistema político y jurídico".

Además, ha hecho hincapié en que la unidad nacional "sigue siendo el fundamento sólido para afrontar los desafíos y superar la división" y ha hecho hincapié en que la situación de los refugiados "sigue siendo fundamental para la causa". "Buscamos su resolución mediante el retorno y la compensación, de conformidad con las resoluciones de legitimidad internacional", ha aseverado.

Por otra parte, ha rechazado "cualquier intento de socavar las acciones de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA)" y ha solicitado apoyo para defenderla. A su vez, ha enviado un mensaje al pueblo israelí: "la expansión de asentamientos, el extremismo, la profundización de la ocupación y la negación de los derechos legítimos de nuestro pueblo no traerán paz ni seguridad".

"Seguimos tendiendo la mano para lograr la paz deseada en la tierra de la paz. El Estado de Palestina reafirma su firme posición basada en el respeto a la soberanía, la seguridad y la estabilidad de los Estados, la no injerencia en sus asuntos internos y el rechazo a la injerencia en los nuestros", ha zanjado.

Tanto Abbas como la Autoridad Palestina se encuentran bajo una continua presión de Estados Unidos y la Unión Europea, entre otros, para poner en marcha una serie de reformas y celebrar elecciones en medio de las acusaciones sobre corrupción y estacamiento político.

REACCIÓN DE HAMÁS

Desde la Franja de Gaza, el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha emplazado a Al Fatá a celebrar una reunión entre las dos partes para "superar las diferencias del pasado" y "acordar una estrategia nacional unificada para esta etapa crucial".

"Ha llegado el momento de superar las diferencias del pasado y construir una alianza nacional y un movimiento político y de base que esté en consonancia con los sacrificios del pueblo palestino", ha manifestado el jefe de la oficina de Relaciones Nacionales de Hamás, Husam Badran, en un comunicado difundido a través del diario 'Filastin'.

Badran, que ha deseado "mucho éxito" a Al Fatá en su 8ª conferencia, ha considerado que este evento "representa una oportunidad para impulsar una transformación en las relaciones nacionales palestinas y fortalecer la disposición para hacer frente a los planes de la ocupación de liquidar la causa palestina".