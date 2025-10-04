Los principales líderes europeos celebran el paso dado por Hamás en la propuesta de paz de Trump

MADRID 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los principales líderes de los países europeos, entre los que se incluyen los dirigentes de Francia, Alemania, Reino Unido e Italia, han celebrado la disposición de Hamás para liberar a los rehenes israelíes y alcanzar un alto al fuego en la Franja de Gaza en el marco del plan de paz para el enclave palestino propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Para empezar, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha celebrado como ""alentadora" la disposición del movimiento islamista y ha llamado a "aprovechar este momento".

"Un alto el fuego inmediato en Gaza y la liberación de todos los rehenes están al alcance de la mano. Europa apoyará todos los esfuerzos encaminados a poner fin al sufrimiento de los civiles y a promover la única solución viable para la paz: la solución de dos Estados", ha manifestado.

También el resto de líderes han manifestado su agradecimiento al presidente estadounidense por guiar las negociaciones y han pedido la paz para la región.

"Ahora existe una oportunidad para poner fin a los combates, para que los rehenes regresen a casa y para que la ayuda humanitaria llegue a quienes tan desesperadamente la necesitan. Hacemos un llamado a todas las partes para implementar el acuerdo sin demora", ha indicado el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer.

Asimismo, las potencias europeas se han ofrecido a apoyar las negociaciones hasta alcanzar la liberación de los rehenes y un alto al fuego en Gaza.

"Francia desempeñará plenamente su papel en el marco de sus esfuerzos en Naciones Unidas, junto a Estados Unidos, israelíes y palestinos, y todos sus socios internacionales", ha sostenido el presidente francés, Emmanuel Macron.

Por su parte, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha asegurado que está "siguiendo muy de cerca los acontecimientos en Gaza" y que Italia "sigue dispuesta a hacer su parte".

"Los rehenes deben ser liberados. Hamás debe desarmarse. Los combates deben cesar de inmediato. Todo esto debe suceder con urgencia. Después de casi dos años, esta es la mejor oportunidad para la paz. Alemania seguirá comprometida", ha declarado en la misma línea el canciller de Alemania, Friedrich Merz.

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha anunciado este viernes que está dispuesto a liberar a todos los rehenes israelíes para alcanzar un alto el fuego en la Franja de Gaza, ante lo que Trump --principal impulsor de un plan de paz para el territorio-- ha afirmado que Hamás "está listo para una paz duradera".