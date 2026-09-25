Qatar y Turquía rechazan las acusaciones de Netanyahu y cargan contra él por su ofensiva en Gaza

September 24, 2026, New York City, USA: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu greets delegates gathered in the General Assembly Hall before delivering his address during the 81st session of the United Nations General Assembly at UN Headquarters in New - Marek Ladzinski / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Qatar y Turquía han rechazado las acusaciones vertidas por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante su discurso ante Naciones Unidas, donde cargó contra los representantes de dichos países por supuestamente "difamar" a las autoridades israelíes con "mentiras" sobre su ofensiva militar en la Franja de Gaza.

El director de Comunicaciones de la Presidencia de Turquía, Burhanettin Duran, ha rechazado en un mensaje en redes sociales las "acusaciones infundadas" vertidas por "el genocida" Netanyahu y ha recordado que el dirigente israelí está requerido por el Tribunal Penal Internacional (TPI) por presuntos crímenes de guerra en la Franja de Gaza.

"Resulta incompatible con los ideales de paz, legalidad y diálogo que representan Naciones Unidas que el genocida Netanyahu, contra quien el TPI ha emitido una orden de arresto por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, utilice la tribuna de la ONU para lanzar acusaciones infundadas contra Turquía y su presidente", ha señalado.

"Las declaraciones insolentes y viles de Netanyahu dirigidas contra nuestro presidente no pueden ocultar sus masacres, la catástrofe humanitaria en Gaza ni los procedimientos judiciales en su contra, en línea con el Derecho Internacional", ha dicho, antes de argumentar que "la comunidad internacional también reconoce esta realidad" y que "Netanyahu ha quedado más aislado que nunca".

Duran ha hecho hincapié en que "Turquía seguirá defendiendo los derechos de los oprimidos", y en particular los de "los hermanos y hermanas palestinos", así como "un mundo más justo y la paz, manteniéndose firme frente a la injusticia y la opresión".

En esta línea, el delegado de la misión turca ante Naciones Unidas ha rechazado las "acusaciones maliciosas e infundadas" formuladas por Netanyahu contra el Gobierno turco, añadiendo que el hecho de que decenas de delegaciones abandonaran la sala durante su discurso constituía una "rotunda condena diplomática" a sus políticas.

En este sentido, ha afirmado que la comunidad internacional no tolera escuchar a un líder moralmente en bancarrota sobre quien pesa una orden de detención por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, en alusión a las medidas dictadas por el TPI, antes de subrayar que Ankara seguirá apoyando a la sociedad palestina hasta que se establezca un Estado de Palestina.

Por su parte, el subsecretario de la Misión Permanente de Qatar ante Naciones Unidas, Abdulaziz Fadhalá al Sulaiti, ha declarado que las acusaciones de Netanyahu ni siquiera merecían ser refutadas.

Además, ha defendido que una escalada retórica contra Qatar u otros países no puede desviar la atención de las "violaciones" de Israel en territorio palestino ocupado, ni tampoco de sus repercusiones humanitarias, pese al, según él, intento del mandatario israelí de influir en la opinión pública mundial, especialmente entre los jóvenes.

De este modo han respondido a Netanyahu, quien ha cargado en su discurso contra ambos países, por "difamar" a Israel con "mentiras" sobre su ofensiva militar en la Franja de Gaza. "Israel ha hecho todo lo posible para que (los palestinos) no estén en peligro. Enviamos millones de mensajes de texto alertando a los civiles para que se retiren de las zonas de combate", ha defendido.

IRÁN CUESTIONA QUE SE PERMITA INTERVENIR A NETANYAHU

A ellos se ha unido el miembro de la Misión Permanente de Irán ante Naciones Unidas, Naser Asadi, quien también ha ejercido el derecho de réplica para responder a la declaración del dirigente de Israel después de que este tildara a la República Islámica de "dictadura asesina", vaticinando que "a lo mejor no dentro de mucho, el pueblo iraní será libre".

"El primer ministro comete un genocidio mientras dice ser la víctima", ha espetado Asadi en su respuesta, considerando el proceder del mandatario israelí como "un claro ejemplo de hipocresía".

Al hilo, ha cuestionado que se le permita a "un criminal responsable de matar a más de 70.000 palestinos" comparecer ante la Asamblea, preguntándose "qué mensaje se da" al órgano al actuar de este modo en lugar de "referirse al artículo 6 de la Carta para expulsar a este régimen de la organización por violar una y otra vez los principios de la ONU".

Por último, ha apuntado a Estados Unidos como "cómplice" de Israel y ha advertido de que Irán responderá con firmeza a cualquier agresión contra su soberanía y su integridad territorial.