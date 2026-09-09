Registrados ataques contra buques mercantes en medio de un repunte de las tensiones en Ormuz

Archivo - KHASAB, June 20, 2026 -- This photo taken on June 20, 2026 shows the Strait of Hormuz near Khasab, a small town in northern Oman. - Wen Xinnian / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Varios buques mercantes en el norte del golfo Pérsico y el golfo de Omán han sido atacados durante la madrugada, según ha confirmado el centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), en el marco del repunte de los choques entre Estados Unidos e Irán en el estrecho de Ormuz.

La entidad vinculada a la Armada británica ha señalado este miércoles que ha recibido información relativa a varios buques que "fueron objeto de disparos que los dejaron inoperativos".

Esto sucede en el marco la escalada militar en curso en la región, ha indicado UKMTO si bien no ha podido confirmar si se han producido víctimas o daños medioambientales tras estos incidentes registrados en la zona.

"Las autoridades están al corriente de la situación y se están llevando a cabo las investigaciones pertinentes", ha ahondado la entidad militar.

La autoridad marítima ha instado a los navegantes a que tengan en cuenta la información más reciente sobre seguridad marítima, así como a que se mantengan al tanto de la evolución de la situación operativa.

Horas antes, el Ejército de Estados Unidos ha reivindicado ataques contra cinco petroleros iraníes, cuatro de ellos en el golfo de Omán y otro más cerca de la isla de Jark, uno de los epicentros petroleros iraníes. A ello ha respondido Teherán con ataques con misiles contra un hangar estadounidense en la base militar de Al Azraq, en Jordania, y contra dos barcos destructores del país norteamericano a los que ha asegurado haber causado "daños considerables".

En cuanto a ataques iraníes a medios navales, la Guardia Revolucionaria ha anunciado ataques contra dos destructores, ocho petroleros y una decena de objetivos a los que las fuerzas iraníes afirman haber causado "graves daños".