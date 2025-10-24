O.Próximo.- AMP.- Rubio entiende la posible anexión israelí de Cisjordania como una amenaza al proceso de paz en Gaza

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha avisado este viernes de que el escenario de una ilegal anexión israelí de Cisjordania representa una amenaza al proceso de paz en la Franja de Gaza, en una continuación del rechazo exhibido por el presidente, Donald Trump, al visto bueno en Parlamento de Israel de una lectura preliminar al proyecto de ley para anexionar este territorio palestino.

"Basta con decir que no creemos que vaya a ocurrir", ha explicado Rubio desde Israel, donde ha visitado el centro de coordinación estadounidense que supervisa el alto el fuego entre Israel y Hamás. En declaraciones ante los medios, el secretario de Estado ha descrito la votación en la Knesset como una "iniciativa presentada por algunos elementos con la intención de avergonzar a (el primer ministro de Israel) Benjamin Netanyahu", cuyo partido Likud se abstuvo durante el sufragio.

"¿Entendemos todos que este escenario representaría una amenaza al proceso de paz?", ha preguntado al aire Rubio durante su comparecencia desde el centro instalado en Kiryat Gat, en el centro-sur del país. "En estos momentos hay muchos países involucrados en este proceso y, si ocurre este escenario, ya no van a querer seguir involucrados", ha agregado.

En términos generales, ha aprovechado para pedir paciencia a la población israelí, ansiosa por el retorno de los fallecidos restantes en manos de las milicias palestinas. "No vamos a olvidarnos de los rehenes", ha insistido el secretario de Estado tras declararse convencido de que el alto el fuego "todavía aguanta" y que cualquier reanudación por parte de Israel de la campaña militar a gran escala en Gaza significaría que los términos del pacto han sido violados, "cosa que todavía no ha ocurrido".

Para Rubio, la desmilitarización de Hamás es un apartado a abordar pero todavía no es el momento "porque esto acaba de empezar". "No puedo decir cómo va a quedar la situación en Gaza porque será el resultado de un trabajo colectivo de varios países, y ahora mismo el trabajo ha comenzado, pero todavía no hemos llegado a ese punto", ha manifestado.

SIN FUTURO PARA LA UNRWA

El secretario de Estado ha aprovechado sin embargo para reiterar que Hamás no tendrá cabida en el futuro político de Gaza como tampoco lo tendrá la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) a la que ha acusado incluso de trabajar directamente a las órdenes del movimiento islamista.

"Hamás no puede involucrarse en el gobierno de Gaza en el futuro y la UNRWA, que es una subsidiaria de Hamás, no puede desempeñar un papel en Gaza", ha indicado Rubio en una nueva acusación contra la agencia de la ONU a pesar de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ), ha dictaminado que Israel no ha aportado pruebas lo suficientemente contundentes que refrenden esta colaboración.