Rusia confía en el éxito de la cumbre de este lunes en Sharm el Sheij

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades rusas han manifestado este lunes su deseo de que se resuelva satisfactoriamente la cumbre que tendrá lugar este mismo día en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij, en donde se rubricará el plan de paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para Gaza.

El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha afirmado que desde Moscú desean "sinceramente el éxito" de un encuentro que contará con la presencia de una veintena de líderes internacional encabezados por Trump y el presidente egipcio, Abdelfatá al Sisi, en calidad de anfitrión, recogen agencias rusas de noticias.

Lavrov ha señalado que si bien el plan de Trump para Gaza ha sido hasta ahora la mejor propuesta que se ha puesto encima de la mesa pues "urge parar el baño de sangre lo antes posible" y "resolver los graves problemas humanitarios", este no resuelve todo el problema, ya que no contempla la solución de dos Estados.

Una "solución duradera solo es posible si se cumplen las decisiones de Naciones Unidas sobre la creación del Estado de Palestina" y el plan de Trump solo hace referencia a la Franja de Gaza, ha apuntado.

"Se debe concretar este asunto y determinar en particular qué pasará con Cisjordania porque la resolución de la ONU establece la creación de un Estado Palestino indivisible en base a las fronteras de 1967", ha recordado.

El encuentro en Sharm el Sheij no contará con la participación de las autoridades de Hamás, pero sí finalmente con la del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien ha recibido este lunes temprano a un Donald Trump que tiene previsto dirigirse al Parlamento israelí antes de poner rumbo a Egipto.