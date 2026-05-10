Saif Abukeshek al aterrizar en Barcelona: "Nuestro camino sólo acaba de empezar"

Archivo - El coordinador de la Global Sumud Flotilla, Saif Abukeshek, durante una rueda de prensa antes de la despedida a la flotilla en el Puerto de Barcelona, a 31 de agosto de 2025. - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

Prevé unirse a más activistas en Turquía "en unos días"

EL PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA), 10 (EUROPA PRESS)

El activista Saif Abukeshek, liberado tras ser detenido por Israel durante la Global Sumud Flotilla, ha dicho este domingo al aterrizar en Barcelona que no puede cantar victoria pero sí proclamar que hay un proceso colectivo por Gaza y Palestina: "Nuestro camino sólo acaba de empezar", y ha agradecido el apoyo de familiares y activistas.

"Hoy estoy llegando a Barcelona para preparar mi maleta y en unos días volver a juntarme con mis compañeros en Turquía", ha declarado a los periodistas en el Aeropuerto de Barcelona tras 10 días en la prisión de Shikma (Ascalón) con su compañero Thiago Ávila tras su detención el 30 de abril en aguas internacionales.

Ha reivindicado a los compañeros que están ahora en distintos puertos preparando más barcos: "No lo están haciendo por ellos mismos. Lo están haciendo porque hay un pueblo que lleva 80 años resistiendo".

"NO SOMOS NINGUNOS HÉROES"

"No somos ningunos héroes ni queremos serlo. Lo queremos es que se hable, que se cuente lo que está pasando en Palestina todos los días", y que los barcos que llevan armas al Gobierno de Israel dejen de pasar por los puertos de los países, ha añadido.

También ha insistido en la necesidad de resistir al referirse a sus días de detención: "Dejé de beber y los últimos días del interrogatorio dejé de hablar".

"Cuando les pregunté por la presencia de la ocupación militar en los territorios ocupados del 67, me han dicho que esa es fuerza protectora", ha criticado, y ha añadido que, cuando les preguntó por los colonos, los israelíes le replicaron que son ciudadanos.

"Para ellos, Palestina no existe. Me lo repitieron muchas veces: que Palestina no existe. Hoy no cantamos victoria, pero cantamos un proceso colectivo", ha afirmado.

Ha atribuido a la impunidad la intercepción de la flotilla en aguas internacionales, por "la complicidad que los gobiernos están permitiendo que Israel actúe de la forma que actúa".

"ACTUAMOS PORQUE EL SISTEMA ESTÁ FALLANDO"

"Actuamos porque el sistema está fallando. Actuamos porque el sistema está diseñado para hacer lo que está haciendo: oprimir", y ha acusado a Israel de bloquear Gaza, sin acceso a ayuda humanitaria ni derecho de movilidad, con hospitales y escuelas bombardeados.

"Estamos, como una generación, ante una tarea histórica: enfrentarnos a dos gobiernos que no tienen ningún respeto para los derechos humanos", ha añadido.

AGRADECIMIENTOS

Ha dado las gracias a su familia, a la que ha calificado de valiente y enérgica; a los abogados del centro Adalah y de los territorios implicados, y a sus compañeros de la flotilla: "Estaban conmigo en el secuestro. Los gritos y golpes que daban como protesta a mi detención me daban energía".

"Otra vida es posible con lucha y con resiliencia. ¡Viva Palestina Libre!", ha proclamado al acabar su declaración.