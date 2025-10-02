O.Próximo.- AMP.- Sheinbaum pide al Gobierno israelí la liberación "inmediata" de los mexicanos a bordo de la flotilla

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha anunciado este jueves que ha protestado ante el Gobierno de Israel por la detención de los seis ciudadanos mexicanos que iban a bordo de la Global Sumud Flotilla, la cual tenía como objetivo entregar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

Sheinbaum ha especificado en una rueda de prensa que su gabinete ha enviado varias notas diplomáticas "para exigir que, de inmediato, los liberen". "No tienen por qué estar detenidos, no han cometido ningún delito", ha manifestado. Su Gobierno ha pedido que sean entregados a las autoridades mexicanas para su repatriación.

La jefa de Estado mexicana ha asegurado que su cónsul está presente sobre el terreno, si bien no los ha podido ver porque se encuentran detenidos en el puerto y todavía no los han llevado al centro de detención. "Tienen que ser repatriados de inmediato, y nosotros, evidentemente, darles todo el apoyo", ha añadido.

Tal y como ha confirmado durante su intervención, en dichas notas diplomáticas, también han exigido que llegue la ayuda humanitaria a la Franja y que "se detenga este acoso en contra de Gaza".

Por su parte, el Ministerio de Exteriores ha detallado que los seis mexicanos han llegado al puerto de Asdod y de ahí "serán transferidos", junto con el resto de participantes de la flotilla, al centro de detención de Ketziot. Por su parte, la ciudadana mexicana "que viajaba en la embarcación de apoyo legal se dirige rumbo a Chipre", ha señalado.

Asimismo, ha subrayado que funcionarios de la Embajada de México en Israel se han desplazado hasta el puerto "para verificar de manera directa las condiciones en el terreno, solicitar el acceso consular y asegurar que se respete su seguridad y su integridad, de conformidad con el Derecho Internacional".

Además de las notas diplomáticas enviadas --un total de cuatro--, también han mantenido contactos con el Ministerio de Exteriores israelí, todo ello "con el propósito de garantizar la integridad física y el respeto a los derechos de las personas mexicanas, así como pedir garantías e información sobre las razones o circunstancias que se les imputan, y poder brindar la asistencia consular que permita su inmediata repatriación a México".

La cartera diplomática ha prometido que "seguirá dando puntual seguimiento a este lamentable suceso, velando por los derechos de las y los connacionales detenidos y procurando, por todos los medios legales y diplomáticos posibles, su pronto regreso" al país norteamericano.

Por último, ha reiterado que la asistencia humanitaria no significa la comisión de delito alguno: "Por el contrario, constituye una obligación para todas las partes en conflictos armados y es una expresión de la solidaridad de la comunidad internacional".

La ofensiva israelí contra la Franja, ha dejado hasta la fecha más de 66.200 palestinos muertos --entre ellos 455, incluidos 151 niños, por hambre y desnutrición-- según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, en medio de las críticas internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda, que ha llevado a que el norte de Gaza haya sido declarado como zona de hambruna.