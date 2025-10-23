Trump afirma que Israel "perderá su apoyo" si apuesta por la anexión de Cisjordania

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que Israel "perderá su apoyo" si decide seguir adelante con el proceso legal para la anexión de Cisjordania, una cuestión que la Administración Trump ha pedido dejar fuera de la mesa en reiteradas ocasiones.

En una entrevista concedida a la revista 'Time', Trump ha asegurado, no obstante, que esto "no sucederá". "No va a suceder porque he dado mi palabra a los países árabes y no es algo que pueda hacerse ahora, tenemos un gran apoyo de estos países. Israel perdería el apoyo de Estados Unidos si esto sucede", ha aclarado.

En este sentido, ha asegurado que sus acciones han permitido "frenar a (Benjamin) Netanyahu a la hora de seguir con los ataques en Gaza". "Simplemente habría seguido con la guerra durante años", ha apuntado, al tiempo que ha recordado que insistió al primer ministro israelí sobre la cuestión de ponerle fin. "Le dije que se pueden librar batallas de forma unilateral, pero que el mundo estaba en su contra. E Israel es un lugar pequeño en comparación con el mundo", ha dicho.

"Le detuve porque iba a seguir. Fue increíble", ha sostenido, al tiempo que ha asegurado que los intentos de Israel de acabar con la cúpula de Hamás con sus ataques sobre Qatar "fueron un error", algo "terrible", pero que creó la posibilidad de lograr por fin un acuerdo. "Cuando cometieron ese error táctico, el de Qatar, le dije al emir que esa cuestión nos colocaría a todos en la misma página", ha sostenido.

Por otra parte, ha lamentado la situación de la política palestina y ha descartado que Mahmud Abbas sea el líder "idóneo" para la Autoridad Palestina. "No tienen un líder ahora mismo, al menos no uno visible, y realmente no hay nadie que quiera serlo porque cada uno de ellos ha sido atacado o está muerto. No es un trabajo agradable", ha aseverado.

"Siempre he considerado que Abbas es razonable, pero probablemente no sea el líder idóneo", ha sostenido, antes de referirse al influyente líder palestino Maruán Barghuti, encarcelado en una prisión israelí, cuya liberación "valorará". "Tendré que tomar una decisión al respecto", ha dicho.

NORMALIZACIÓN DE LAS RELACIONES

En relación con la normalización de las relaciones entre Israel y Arabia Saudí, el magnate neoyorquino ha asegurado que de cara a finales de año podría ser plausible un avance. "Creo que estamos muy cerca. Creo que Arabia Saudí va a liderar el camino", ha afirmado, antes de matizar que "antes había un problema con Gaza y otro con Irán". "Ahora ya no tienen estos dos problemas", ha añadido.

El presidente estadounidense se ha mostrado optimista con la idea de que Riad se sume a los Acuerdos de Abraham de cara a finales de año y ha aseverado que prevé visitar la Franja de Gaza "en algún momento".

Este mismo jueves, el ministro de Finanzas de Israel, el ultraderechista Bezalel Smotrich, ha rechazado una normalización de las relaciones con las autoridades saudíes "si eso implica el establecimiento de un Estado palestino". "Son libres de seguir montando en camello si así lo desean", ha afirmado, según informaciones del diario 'The Times of Israel'.

"Si Arabia Saudí nos dice que la esa es la condición, no, gracias. Seguid montando a camello en el desierto", ha insistido, a medida que Trump busca reunirse con el príncipe heredero, Mohamed bin Salmán, el próximo mes en la Casa Blanca para abordar este asunto.