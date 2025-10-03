O.Próximo.- AMP.- Trump amenaza a Hamás con desatar el "infierno" si no acepta el plan de paz antes del lunes

Insta a los "palestinos inocentes" a irse a zonas "más seguras" de Gaza

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha fijado como plazo para que Hamás acepte el nuevo acuerdo de paz las 18.00 hora de Washington del domingo (00.00 del lunes en la España peninsular), bajo la amenaza de que, si no lo hace antes de ese ultimátum, se desatará "un infierno como nunca antes se ha visto".

Trump, que el lunes expuso un plan de 20 puntos para tratar de zanjar el conflicto y hasta este viernes no había puesto un calendario concreto, ha advertido de que es la "última oportunidad". "Habrá paz en Oriente Próximo, de una manera u otra", ha sentenciado en un mensaje publicado este viernes en su red Truth Social.

El presidente ha afirmado que como "represalia" por los atentados del 7 de octubre de 2023 Hamás ya ha perdido a 25.000 miembros y, "la mayoría" de los que aún quedan con vida, "están rodeados y atrapados militarmente". "A la espera de que diga la palabra 'adelante' para que sus vidas se extingan rápidamente", ha añadido.

En este sentido, ha señalado que la propuesta que está ahora sobre la mesa permite a los miembros de Hamás "seguir con vida" y ha reclamado la entrega inmediata de todos los rehenes, "incluidos los cuerpos de los que están muertos".

Trump se ha dirigido también a los "palestinos inocentes" para que "abandonen inmediatamente la zona" --en aparente alusión a la ciudad de Gaza-- y se vayan a "partes más seguras" de la Franja, en línea con los avisos lanzados desde hace varias semanas por el Gobierno de Benjamin Netanyahu y las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Hamás no ha dado todavía una respuesta al plan de Trump, si bien uno de sus dirigentes, Mohamed Nazzal, aseguró el jueves a la cadena Al Yazira que preveían anunciar "muy pronto" la postura. También señaló que el grupo "no acepta amenazas, dictados ni presiones", tras el apremio de gobiernos e instituciones internacionales para aceptar una propuesta que incluye, entre otros elementos, un órgano de gobierno provisional encabezado por el mandatario estadounidense.