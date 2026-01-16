O.Próximo.- AMP.- Trump asegura que la Junta de Paz de Gaza ya está formada y sus miembros "se anunciarán en breve"

January 14, 2026, Washington, District Of Columbia, USA: United States President Donald J Trump speaks near a container of milk during a signing ceremony allowing schools to serve whole and 2% milk in the Oval Office of the White House in Washington, DC, - Europa Press/Contacto/Francis Chung - Pool via CNP

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este jueves que "se ha formado la Junta de Paz" para la Franja de Gaza prevista en el plan propuesto por Washington, si bien ha indicado que los miembros que la compondrán serán anunciados "en breve", apenas un día después de que su enviado a Oriente Próximo, Steve Witkoff, comunicara el lanzamiento de la segunda fase del programa.

"Es un gran honor para mí anunciar la formación de la Junta de Paz", ha afirmado el magnate republicano en Truth Social, donde ha señalado que su composición "se anunciará en breve". "Pero puedo afirmar con certeza que es la Junta más grande y prestigiosa jamás reunida", ha apuntado.

La Junta de Paz estará formada por otros jefes de Estado y de gobierno bajo la presidencia del propio Trump. Posteriormente, se constituirá un gobierno que reemplaze al Ejecutivo del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en Gaza --la Comisión Administrativa Palestina--, se enviará una fuerza de mantenimiento de la paz y se abrirá la puerta a las inversiones y fondos para la reconstrucción del enclave palestino.

Hasta el momento solo se conoce a uno de los miembros de la Junta, el diplomático búlgaro Nicolai Mladenov, quien ejercerá el cargo de director ejecutivo tras desempeñarse en las últimas décadas como ministro de Exteriores y de Defensa en Bulgaria y como enviado especial de la ONU para las negociaciones de paz en Oriente Próximo de 2015 a 2020.

El inquilino de la Casa Blanca ha celebrado poco después en un mensaje más extenso en la misma red social que "hemos entrado oficialmente" en la segunda fase de su plan de 20 puntos para el enclave palestino y ha presumido de que, desde el alto el fuego alcanzado hace tres meses, "(su) equipo ha contribuido a la entrega de niveles récord de ayuda humanitaria a Gaza, llegando a la población civil a una velocidad y escala históricas".

"Incluso Naciones Unidas ha reconocido este logro como sin precedentes", ha agregado, si bien la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) ha hecho hace días un llamamiento para recaudar alrededor de 1.000 millones de euros denunciando que los 2,1 millones de habitantes de la Franja de Gaza "continúan sumidos en una crisis humanitaria sin precedentes".

A esta situación se suma, además que Israel ha aprobado una legislación que busca "obstaculizar las operaciones de UNRWA" en este territorio y ha revocado las licencias de actividad de cerca de 40 ONG que trabajan en el enclave palestino.

Trump ha señalado que "estos resultados sientan las bases para esta siguiente fase", manifestado su "respaldo" al comité tecnócrata "para gobernar Gaza durante su transición", que estará liderado por Ali Shaath, nacido en la gobernación de Jan Yunis y ex viceministro de Planificación de la Autoridad Palestina. "¡Estos líderes palestinos están firmemente comprometidos con un futuro pacífico!", ha celebrado sobre el grupo compuesto por 15 miembros.

El mandatario ha asegurado que "con el apoyo de Egipto, Turquía y Qatar, lograremos un Acuerdo Integral de Desmilitarización con Hamás, que incluya la entrega de todas las armas y el desmantelamiento de todos los túneles" y ha instado a la milicia palestina que cumpla "inmediatamente sus compromisos, incluyendo la devolución del último cuerpo a Israel, y proceder sin demora a la desmilitarización total".

En este sentido, el presidente estadounidense ha reiterado que "pueden hacerlo por las buenas o por las malas". "El pueblo de Gaza ya ha sufrido bastante. Ha llegado el momento", ha aseverado, antes de concluir con su eslogan "paz a través de la fuerza".

Desde la última tregua, han muerto 451 personas por ataques israelíes en el enclave palestino, de un total de 71.439 --de acuerdo a las autoridades gazatíes-- desde el inicio de la ofensiva de Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023, que dejaron unos 1.200 fallecidos y cerca de 250 secuestrados, según Israel.