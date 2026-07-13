La alta representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, durante una rueda de prensa en Bruselas - FREDERIC SIERAKOWSKI

BRUSELAS, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea no han logrado este lunes un acuerdo para limitar o prohibir el comercio con los asentamientos "ilegales" israelíes en Cisjordania, pese a que la propuesta de prohibir el intercambio comercial con estos enclaves ha sido la que más apoyo ha recabado entre los Veintisiete.

Así lo ha anunciado la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, que ha detallado en una rueda de prensa tras el Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) celebrado este lunes en Bruselas que, ante la falta de consenso, los Estados miembro han encargado a sus embajadores que sigan trabajando en el expediente, sin descartar convocar una reunión ministerial extraordinaria si fuera necesario para desbloquear la decisión.

"Se pidió a los ministros que expresaran claramente cómo ven el trabajo a seguir, y por eso vimos que (la opción de vetar todo el comercio), de entre las opciones, es la que obtuvo más apoyo. Así que hemos encargado a los embajadores que impulsen este trabajo, y los ministros también acordaron que, si es necesario, también podemos volver a convocar una reunión extraordinaria si hiciera falta", ha indicado la jefa de la diplomacia europea.

Kallas ha afirmado que los Veintisiete sí que han coincidido en decir que los asentamientos israelíes "son ilegales según el Derecho Internacional", y en que la política de diferenciación para distinguir entre los productos que provienen de los asentamientos "no ha logrado limitar gran cosa" el comercio con ellos porque "su aplicación es desigual".

"No se trata de opciones contra Israel, sino de opciones contra los asentamientos ilegales que socavan la solución de dos Estados. Actuar contra el comercio con los asentamientos fue la opción que obtuvo más apoyo entre los Estados miembro" ha proseguido en su explicación la política estonia.

Cuestionada sobre las críticas de algunos ministros que han expresado su enfado por la posibilidad de que cualquier revisión del comercio con los asentamientos requiere unanimidad entre los Veintisiete en lugar de mayoría cualificada, ha zanjado el asunto afirmando que el Consejo Europeo dispone de un dictamen jurídico que defiende que "las cuestiones comerciales se deciden por mayoría cualificada".

RESPUESTA DE ISRAEL

Por su parte, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, ha celebrado que "el último intento" de Kallas de imponer sanciones a Israel haya fracasado "una vez más". "No hubo consenso. No hubo mayoría cualificada. De hecho, no hubo mayoría en absoluto", ha apuntado en sus redes sociales.

Saar ha asegurado que, pese a ello, Kallas "ha elegido continuar con su campaña obsesiva contra Israel, remitiendo el asunto al Comité de Representantes Permanentes (COREPER), en un intento de mantener viva la campaña y encontrar una nueva forma de eludir las reglas".

"Las relaciones de Israel con Europa deberían basarse en el diálogo y la imparcialidad. Trucos como este no hacen nada para avanzar nuestros intereses compartidos", ha lamentado el titular de Exteriores israelí.

Los Veintisiete han debatido este lunes las tres opciones presentadas por la Comisión para limitar o prohibir el comercio con los asentamientos israelíes en Cisjordania, entre los que destacan la creación de un sistema de licencias de exportación para estos bienes, la imposición de aranceles punitivos o prohibitivos y, como opción más drástica, una prohibición parcial o total de las importaciones.

Esta última medida cuenta con el impulso decidido de países como España, Irlanda, Francia y Suecia, mientras que Alemania, Italia y República Checa encabezan el bloque del rechazo.

Las sanciones comerciales contra Israel son un asunto que se arrastra desde el año pasado, cuando en el mes de septiembre la Comisión propuso la suspensión parcial del Acuerdo de Asociación, pero hasta el momento no ha tenido el apoyo necesario --mayoría cualificada-- como para que salga adelante.