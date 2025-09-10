O.Próximo.- AMP.- Von der Leyen anuncia que propondrá una suspensión parcial del acuerdo comercial UE-Israel

Archivo - La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en su intervención durante un debate en el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia). - LAURIE DIEFFEMBACQ /PARLAMENTO EUROPEO - Archivo

ESTRASBURGO (FRANCIA), 10 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado este miércoles que propondrá suspensión parcial del Acuerdo de Asociación comercial entre la Unión Europea e Israel, para lo que necesita del apoyo de los Veintisiete.

"Soy consciente de que será difícil obtener mayorías. Y sé que cualquier medida será excesiva para algunos y demasiado poco para algunos", ha admitido en su comparecencia ante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia).

Además, ha anunciado la suspensión del apoyo bilateral a Israel y la detención de todos los pagos en estas áreas, "sin que ello afecte a la labor con la sociedad civil israelí". También propondrá sanciones contra los ministros extremistas y los colonos violentos.

El anuncio de estas medidas ha cosechado aplausos entre las bancadas progresistas del hemiciclo y de una treintena de eurodiputados del grupo de la Izquierda, entre ellos Irene Montero, que escuchaban de pie y vestidos de rojo la intervención de Von der Leyen para mostrar su apoyo a Gaza.