Aumentan a 16 los muertos por derrumbe de un edificio en el que vivían decenas de desplazados en Gaza

Archivo - August 16, 2026, Gaza City, Gaza Strip, Palestinian Territory: A general view shows destruction to Palestinian homes caused by Israeli airstrikes during the war in the Tel al-Hawa neighborhood of Gaza City, on August 17, 2026. Residential areas - Hadi Daoud / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El balance de muertos a causa del derrumbe este miércoles de un edificio en el que residían personas desplazadas y que ha caído sobre tiendas de campaña adyacentes dispuestas en una calle en la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja, ha aumentado a 16, según han confirmado las autoridades del enclave, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un comunicado que "el colapso de un edificio residencial dañado ha causado la muerte de 16 personas y heridas a más de 25", antes de agregar que aún hay decenas de desaparecidos en el lugar, donde trabajan los equipos de rescate de Protección Civil.

La propia Protección Civil, que ha lamentado el "doloroso y trágico incidente", ha detallado que decenas de desplazados se encontraban en el edificio tras "verse forzados a vivir allí a causa de la agresión israelí". "Protegían a sus hijos entre los muros y columnas agrietadas", ha lamentado, en referencia a los daños sufridos previamente por el edificio por los ataques de Israel.

El edificio, de seis plantas y conocido como 'Edificio de la felicidad', acogía a "cerca de un centenar de personas" que vivían en "decenas de tiendas de campaña". "La mitad de ellas eran niños inocentes con sus padres y madres. Ahora están bajo los escombros", ha señalado, según un comunicado publicado a través de redes sociales.

"Esta tragedia nos recuerda una vez más a los miles de mártires que perdieron la vida como consecuencia de los ataques israelíes contra edificios y viviendas, así como a los miles que permanecen desaparecidos bajo los escombros, sin posibilidad de ser rescatados debido a la intransigencia de la ocupación y a su negativa a permitir la entrada del equipo, la maquinaria, las excavadoras y las palas mecánicas necesarios para hacer frente a estos trágicos sucesos", ha subrayado.

En este sentido, ha advertido de posibles derrumbes de otros edificios afectados por los ataques israelíes y ha insistido en la necesidad de que se permita la entrada de equipamiento y maquinaria para labores de búsqueda y rescate, especialmente ante los "desastres" que podrían tener lugar con la llegada del invierno y el empeoramiento de la climatología.

Por su parte, la oficina de prensa de las autoridades gazatíes ha destacado que el suceso "ahonda la catástrofe humanitaria" en Gaza. "Hacemos totalmente responsables a la ocupación y a la comunidad internacional", ha remarcado, al tiempo que ha acusado a Israel de "obstruir de forma deliberada las operaciones de rescate" al impedir la entrada de equipamiento.

"Las víctimas de esta tragedia se suman a los más de 8.500 desaparecidos bajo los escombros en varias gobernaciones de la Franja de Gaza, siendo urgente una intervención para rescatarlas", ha dicho la oficina, que ha insistido en el riesgo que corren "miles" de edificios dañados por la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023.