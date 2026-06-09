June 8, 2026, Gaza City, Gaza Strip, Palestinian Territory: Smoke rises following an airstrike on the Tal al-Hawa neighborhood southwest of Gaza City. According to local sources, the strike caused damage in the area but no fatalities were reported. Emerge - Europa Press/Contacto/Salah Hashem

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este martes a cerca de 980 los palestinos muertos a causa de ataques de Israel contra el enclave desde la entrada en vigor en octubre de 2025 del acuerdo de alto el fuego pactado al hilo de la propuesta de Estados Unidos.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha señalado que durante las últimas horas se han confirmado ocho muertos y 34 heridos, lo que eleva los balances de víctimas a 978 fallecidos y 3.097 heridos desde el 11 de octubre de 2025. Asimismo, ha resaltado que se han recuperad 782 cadáveres de zonas de las que se replegaron las tropas israelíes al hilo del acuerdo.

Asimismo, ha manifestado que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han documentado 72.988 "mártires" y 173.205 heridos.

La cartera ha denunciado además la detención a primera hora del día de siete trabajadores de equipos de ambulancias de la Media Luna Roja Palestina "mientras llevaban a cabo sus labores humanitarias" en la carretera de Saladino. Cinco de ellos han sido liberados tras ser interrogados, mientras que los otros dos siguen bajo custodia.

En este sentido, ha reclamado la "liberación inmediata" de los trabajadores de emergencias y ha reiterado que "atacar al personal médico y obstruir su trabajo supone una violación del Derecho Internacional Humanitario y socava los esfuerzos para dar atención sanitaria y servicios de emergencia a la población", sin que Israel se haya pronunciado al respecto.

MUERTOS EN LAS FILAS DE YIHAD ISLÁMICA

Por su parte, el Ejército de Israel ha anunciado la muerte de dos supuestos miembros de Yihad Islámica en uno de los ataques perpetrados el lunes contra el sur de la Franja de Gaza.

Así, ha manifestado en un comunicado que los muertos son Iyad Muhamad Abdelaziz Nabal, al que identifica como un comandante de una unidad de élite del grupo, y Ahmed Abdelhamid Hamed Maruf, "jefe de una célula" de Yihad Islámica.

"Los dos terroristas planeaban llevar a cabo planes terroristas en el futuro próximo contra elementos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y fueron eliminados para acabar con la amenaza", ha subrayado, sin más detalles sobre el ataque.

Yihad Islámica ha publicado durante la jornada un comunicado confirmando la muerte de cinco de sus miembros en bombardeos ejecutados por Israel durante los últimos días, antes de agregar que junto a estas personas han muerto "varios civiles", en plenas conversaciones sobre la aplicación de la propuesta de Estados Unidos para el enclave.

"Coincidiendo con la ronda de conversaciones que mantenían las facciones y fuerzas palestinas en El Cairo sobre un alto el fuego en Gaza, las fuerzas de ocupación atacaron a varios miembros del movimiento en la Franja de Gaza, lo que provocó el martirio de cinco de los combatientes y miembros del movimiento, así como de varios civiles", ha dicho.

En este sentido, ha esgrimido que estos ataques, junto a "los crímenes contra el pueblo palestino en Gaza", suponen "una confirmación de las continuas violaciones del alto el fuego por parte de la ocupación", tal y como ha recogido el diario palestino 'Filastin'.

Yihad Islámica ha destacado que Israel "busca imponer bajo fuego sus condiciones de seguridad" y ha denunciado que el Gobierno israelí "ignora todos los esfuerzos de los mediadores", si bien ha reseñado que "estas prácticas criminales por parte de la entidad usurpadora no disuadirá a Yihad Islámica ni cambiará sus posturas".