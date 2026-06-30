O.Próximo.- AMP2.- Aumentan a más de 1.050 los muertos por ataques de Israel en Gaza pese al alto el fuego

June 29, 2026, Khan Yunis, Gaza Strip, Palestinian Territory: Bodies of two Palestinians, one of them unidentified, arrive at Nasser Medical Complex along with several wounded after an Israeli strike targeted a group of people near the Khan Younis beach i - Europa Press/Contacto/Tariq Mohammad

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El balance de víctimas palestinas a causa de los ataques ejecutados por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza a pesar del alto el fuego pactado en octubre de 2025 ha aumentado a más de 1.050 muertos y 3.400 heridos, según han denunciado este martes las autoridades del enclave, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

El Ministerio de Sanidad gazatí ha señalado en un comunicado en redes sociales que desde el 11 de octubre de 2025 se han registrado 1.053 muertos y 3.406 heridos, incluidos ocho fallecidos y 26 heridos por ataques perpetrados durante las últimas 24 horas por las tropas israelíes.

Asimismo, ha manifestado que en este periodo se han recuperado además 786 cadáveres de zonas de las que se replegaron las tropas de Israel, situadas en la 'línea amarilla', expandida desde entonces por orden del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Por otra parte, ha apuntado que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han registrado 73.066 "mártires" y 173.514 heridos, si bien ha agregado que sigue habiendo cadáveres tirados en las calles y entre los escombros de los edificios bombardeados.

El Ejército de Israel, por su parte, ha anunciado este martes la muerte de dos supuestos miembros de Yihad Islámica en ataques ejecutados el domingo y el lunes contra Gaza, antes de afirmar que ambos sospechosos habrían participado en los ataques del 7 de octubre.

Así, ha afirmado en un comunicado que uno de ellos, identificado como Talal Yaber Muhamad Abdelal, "comandó un escuadrón terrorista que irrumpió en el Estado de Israel y participó en la matanza del 7 de octubre", antes de asegurar que también "retuvo a rehenes" en el sur de la Franja.

Posteriormente, ha agregado que el segundo sospechoso, Alí Qaid Muhamad Satitan, era un comandante de la fuerza Nujba de Yihad Islámica que "invadió el territorio del Estado de Israel en la masacre del 7 de octubre". Además, ha afirmado que "durante la guerra, intentó promover planes terroristas contra militares y ciudadanos del Estado de Israel".