Colonos israelíes lanzan una ola de ataques contra una decena de poblaciones de Cisjordania

Archivo - May 16, 2025, Nablus, West Bank, Palestine: Palestinians inspect a burned car in the village of Burqa. Palestinians reported that Jewish settlers set fire to a Palestinian car. Jewish settlers launched attacks on Palestinian villages burning veh - Europa Press/Contacto/Nasser Ishtayeh - Archivo

MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Grupos de colonos israelíes han lanzado esta pasada noche una ola de ataques contra una decena de poblaciones de Cisjordania, especialmente en las inmediaciones de sus principales ciudades Ramala, Yenín, Hebrón y Belén, que de momento se han saldado con seis palestinos heridos, ninguno de consideración.

Los ataques han comprendido poblaciones y vehículos de ciudadanos palestinos asaltados en las principales intersecciones que conectan las gobernaciones de Cisjordania.

En Yenín, los colonos incendiaron casas y vehículos pertenecientes a los residentes de la aldea de Fandaqumiya, al sur de la ciudad, según informa la agencia oficial de noticias palestina Wafa.

Dos palestinos han resultado heridos durante un ataque en Masafer Yatta, al sur de Hebrón; otros tres al oeste de Salfit y otros tres en otro asalto en la población de Jalud, al sureste de Nablús. Fuentes de la Media Luna Roja Palestina han precisado que uno de ellos ha necesitado de atención urgente por una herida profunda en la cabeza.

Finalmente, otros dos palestinos han resultado heridos al sur de la localidad de Tulkarem, esta vez por munición real en un incidente atribuido al Ejército israelí, que no se ha pronunciado sobre la cuestión.

También ha habido constancia de ataques al norte de Ramala, en la carretera que la conecta con la ciudad de Nablus, en las inmediaciones de Mijmas, al norte de Jerusalén; Haris, al oeste de Salfit, y cerca de la ciudad de Tuqu, al sureste de Belén.

INCURSIÓN DE REPRESALIA

Ya por la tarde, al menos dos palestinos han resultado heridos en una incursión de colonos contra Deir Sharaf, en el norte de Cisjordania, tras una convocatoria para vengar la muerte de Yeduda Sherman, quien falleció el sábado tras una colisión entre su vehículo y un vehículo palestino cerca de Yenín.

Las Fuerzas Armadas israelíes han informado de que han cortado las comunicaciones de varias aldeas palestinas en previsión de incidentes tras la convocatoria de los colonos.

El Centro de Información Palestino Ma'ta ha documentado más de un millar de asaltos de colonos israelíes a poblaciones cisjordanas desde principios de año. Junto a las operaciones israelíes que han continuado sin tregua en Cisjordania, estas actividades violentas han costado las vidas de 34 palestinos y dejado cientos de heridos desde entonces.

La Presidencia palestina, en un comunicado posterior, ha condenado estos "ataques terroristas" y subrayado que "representan una peligrosa escalada de la que el gobierno de ocupación israelí es plenamente responsable".

Si bien la Autoridad Palestina aplaude la reciente declaración internacional de condena a estas actividades, también considera que esta clase de comunicados debe continuar con "posiciones prácticas y serias por parte de la comunidad internacional para adoptar medidas concretas que detengan estas violaciones, exijan responsabilidades a sus autores y brinden protección a nuestro pueblo indefenso".