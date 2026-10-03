October 2, 2026, Gaza City, Gaza Strip, Palestinian Territory: Palestinians mourn a man at al-Shifa Hospital after he was killed in an Israeli airstrike on a tent in Gaza City, on October 2, 2026 - Hadi Daoud / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos cinco personas han fallecido, entre ellas una niña pequeña, y varias han resultado heridas este sábado tras un ataque aéreo israelí contra un edificio residencial ubicado en el oeste de la ciudad de Gaza, según han informado fuentes locales del Hospital al Shifa recogidas por el diario 'Filastin'.

Según el medio, el ataque atribuido al Ejército de Israel ha incendiado el apartamento y ha herido de gravedad a varias personas de distinta consideración.

El ataque israelí tenía como objetivo la planta baja del edificio Al Asala, cerca de la rotonda Haider de la capital gazatí. Los fallecidos son Maria Hafez Michel al Najjar; su madre, Maysa Jader Ibrahim Abú Daud, la doctora Yasmin al Bubu; su madre Halum al Bubu y el joven Bilal Alí Jalil Odé, de 21 años de edad. Maria al Najjar y su madre Maysa eran cristianas.

Mientras, drones israelíes siguen sobrevolando la zona a pesar del alto al fuego pactado en octubre de 2025 al hilo de la propuesta presentada por Estados Unidos para el futuro del territorio costero, aceptada por Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Fuentes militares israelíes han informado al diario 'The Times of Israel' que el objetivo era un alto cargo del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), Alí al Amudi, quien no estaría entre los fallecidos. El propio Al Amudi sería uno de los candidatos a suceder a Jalil al Haya como líder de Hamás en Gaza y está considerado en estos momentos como la máxima figura de Hamás en la Franja.

La Junta Nacional de Tribus Palestinas ha condenado este nuevo ataque israelí y ha recordado que más de una treintena de cristianos palestinos han muerto en ataques israelíes en la Franja de Gaza desde el inicio de la ofensiva militar israelí. "La sangre palestina es una y no diferencia entre musulmanes y cristianos", ha planteado en un comunicado recogido por la agencia de noticias palestina Sanad.

Asimismo, en el norte del enclave, un bombardeo con drones cerca del cruce de Ansar, al oeste de la ciudad de Gaza, ha acabado con la vida de una de las víctimas y ha dejado múltiples heridos graves, mientras que las incursiones aéreas y los disparos se han intensificado en el barrio oriental de Tufah. Otra de las víctimas se ha registrado en el campo de refugiados de Nuseirat.

BOMBARDEO EN BEIT LAHIYA

Por otra parte, un hombre ha muerto y varias pesonas más han resultado heridas en dos ataques de la aviación israelí sobre una vivienda y un grupo de personas que estaba en la calle en la localidad de Beit Lahiya, en el norte del enclave palestino.

En concreto, un dron israelí ha bombardeado a un grupo de personas reunidas en la plaza de Abbas Kilani, en la zona de Al Shayma. Como resultado, ha mueto un hombre identificado como Mahmud Ibrahim Aliyan, de 35 años de edad.

Otro hombre ha resultado herido tras ser alcanzado por un disparo de las fuerzas israelíes en el oeste de Beit Lahiya. El individuo ha sido trasladado al hospital de campo americano instalado en el norte del la Franja de Gaza.

Mientras, en el sur del enclave las fuerzas israelíes han bombardeado con artillería Jan Yunis, Al Bureij y el oeste de Rafá y helicópteros militares han abierto fuego en el oeste de Rafá y en el este de Jan Yunis.

De forma paralela, las fuerzas israelíes han desarrollado intensas operaciones terrestres a lo largo de todo el enclave. En el sur de la Franja, se han registrado demoliciones masivas de infraestructuras por parte del Ejército isreaelí en Jan Yunis, acompañadas por disparos contra el paso de Rafah, según apunta el medio local.

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamás, han elevado este sábado a 1.445 los palestinos muertos por ataques de Israel desde la entrada en vigor del alto el fuego, mientras que al menos 74.228 han muerto desde el inicio de la ofensiva lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023. Este balance incluye siete nuevos "mártires" y 20 heridos contabilizados en las últimas 48 horas.