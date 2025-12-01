O.Próximo.- AMP2.- Dos palestinos muertos en ataques del Ejército israelí en el norte de Gaza a pesar del alto el fuego

Archivo - Militares israelíes en las ruinas de un edificio de la Franja de Gaza - FUERZAS DE DEFENSA DE ISRAEL - Archivo

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos palestinos han muerto este lunes en acciones de las Fuerzas Armadas israelíes en el norte de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego acordado entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y que entró en vigor el pasado 10 de octubre.

"En dos incidentes separados ocurridos en el norte de la Franja de Gaza esta mañana (lunes), fuerzas del Equipo de Combate de la Brigada Carmeli han identificado a dos terroristas que habían cruzado la Línea Amarilla y representaban una amenaza inmediata", ha informado el Ejército israelí.

Los soldados israelíes "dispararon inmediatamente después de la identificación y abatieron a los terroristas para eliminar la amenaza", explica el comunicado militar.

Por el momento medios palestinos solo han confirmado la muerte de una persona, Muhamad Nasr Siam, fallecido tras el impacto de un dron en el barrio gazatí de Zeitun, cerca de la Línea Amarilla, informa el diario palestino 'Filastin', afín a Hamás.

Por otra parte, las Fuerzas Armadas israelíes han informado este lunes de que uno de los fallecidos en los bombardeos israelíes sobre Gaza del pasado 22 de noviembre ha sido identificado como Alaldin Abdelnaser Hasán Jodri. Estos bombardeos fueron en represalia de una supuesta incursión de milicias palestinas más allá de la Línea Amarilla de alto el fuego establecida el pasado 10 de octubre.

Jodri sería miembro de las fuerzas especiales de Yihad Islámica y habría participado en el ataque contra el kibutz de Nahal Oz el 7 de octubre de 2023, según el comunicado militar israelí. Además "lideró complots terroristas contra las fuerzas de israelíes y ciudadanos del Estado de Israel durante toda la guerra".

Las autoridades de la Franja, controladas por Hamás, sitúan en más 356 los palestinos muertos por ataques ejecutados por el Ejército israelí desde el 10 de octubre, cuando entró en vigor el alto el fuego.

En total, la cifra de fallecidos a causa de la ofensiva desatada por las fuerzas de Israel desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 asciende a 70.112, mientras que los heridos se sitúan en 170.986, según el último balance publicado este mismo lunes por el Ministerio de Sanidad gazatí.