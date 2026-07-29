EEUU acusa a Irán del lanzamiento de "múltiples" misiles contra sus fuerzas en Oriente Próximo

Archivo - Imagen de archivo de un misil lanzado por Irán sobre Tel Aviv, en Israel. - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

La Guardia Revolucionaria reivindica un ataque con misiles contra la base aérea y cuartel general del Ejército estadounidense en Jordania

Las Fuerzas Armadas jordanas aseguran haber "interceptado" y "derribado" cinco misiles "procedentes de Irán"

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Estados Unidos ha asegurado en la noche de este martes que Irán ha lanzado "múltiples" misiles desde el territorio de la República Islámica contra las fuerzas estadounidenses presentes en Oriente Próximo.

"Hoy, a las 17.45 horas de la Costa Este de Estados Unidos (las 23.45 horas en la España peninsular), fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica lanzaron múltiples misiles balísticos desde Irán en un intento de ataque por sorpresa contra las fuerzas estadounidenses presentes en Oriente Próximo", ha informado el Mando Central del Ejército estadounidense (CENTCOM) en un mensaje en redes.

Al hilo, el órgano castrense ha aseverado que "todos los misiles" han sido "interceptados con éxito", al tiempo que ha advertido que sus fuerzas se mantienen "en alerta" y en un "alto estado de preparación".

IRÁN CONFIRMA ATAQUES EN JORDANIA

La Guardia Revolucionaria de Irán, por su parte, ha reivindicado el lanzamiento de una andanada de misiles balísticos contra la base aérea y el cuartel general del Ejército estadounidense en Jordania, de acuerdo con un comunicado de la fuerza castrense, recogido por la agencia de noticias Tasnim, vinculada a ella.

"En respuesta a las acciones agresivas del Ejército de Estados Unidos, asesino de niños, hace unas horas, los valientes combatientes de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria Islámica atacaron la base aérea y el cuartel general del Mando Central del Ejército de Estados Unidos en Jordania con varios misiles balísticos", reza el texto.

Seguidamente, la misma fuerza iraní ha avanzado que "mientras continúen las amenazas" contra Teherán y "persistan las acciones ilegales y malévolas de las fuerzas estadounidenses (...) la resistencia continuará".

"Las amenazas de los funcionarios estadounidenses y las intervenciones ilegales contra nuestros intereses deben cesar", ha agregado el comunicado.

Sobre dichos ataques, también se han pronunciado las Fuerzas Armadas jordanas, cuyo portavoz ha precisado que han sido "interceptados" y "derribados" un total de cinco misiles "procedentes de Irán que tenían como objetivo el territorio del Reino (de Jordania)", de acuerdo con declaraciones recogidas por la Agencia jordana de noticias.

De este modo se ha roto la suerte de 'impasse' en que parecía que se encontraban los intercambios de ataques en Oriente Próximo entre Washington y Teherán, en pleno intento de los países de la región por tratar de presionar a las partes para que lleguen a un acuerdo. No obstante, el jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, ya había aclarado previamente que esta pausa no era definitiva, amenazando con retomar las acciones militares en caso de que las conversaciones con Irán no prosperasen.

El país de los ayatolás, por su parte, dijo haber detenido sus ataques siempre y cuando Washington mantuviera la suspensión de los bombardeos. Todo ello sin considerar la situación un alto el fuego definitivo y defendiendo que su prioridad es "defender su soberanía" y su "integridad territorial".