EEUU e Israel lanzan un ataque masivo contra el corazón del poder en Irán

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este sábado el comienzo de "una gran operación de combate" contra las principales instituciones de Irán para "proteger al pueblo estadounidense a través de la eliminación de la amenaza que representa el régimen iraní".

la agencia semioficial de noticias iraní Fars, ha notificado al menos tres explosiones en Teherán, la capital de Irán. Otros medios oficiales como la agencia de noticias IRNA han asegurado --citando a corresponsales sobre el terreno-- que el centro de la ciudad se ha visto envuelto en densas columnas de humo.

El primer anuncio ha venido de la mano del ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha informado a primera hora de este sábado de un "ataque preventivo para eliminar las amenazas al Estado de Israel", antes de declarar "un estado de emergencia especial" en todo el país, según un comunicado emitido por el Ministerio de Defensa de Israel.

Las Fuerzas de Defensa de Israel han activado las alarmas en todo el país para advertir a la población que permanezca cerca de los refugios antiaéreos ante una posible respuesta de Irán. "Como resultado, se esperan ataques con misiles y aviones no tripulados contra Israel y su población civil en el futuro próximo", reza la nota del Ministerio hebreo.

"Esta es una alerta proactiva para preparar al público ante la posibilidad de lanzamiento de misiles hacia el Estado de Israel", ha explicado el Ejército hebreo en una publicación en redes sociales en la que ha anunciado que, a partir de las 08.00 horas (hora local), "se realizarán cambios inmediatos a las Pautas del Comando del Frente Interno", entre los que se incluyen la "prohibición de actividades educativas, reuniones y lugares de trabajo, excepto los sectores esenciales".

Además, el ministerio de Transportes israelí ha anunciado la cancelación de todos los vuelos y el cierre de su espacio aéreo, según recoge el diario 'Times of Israel' (TOI). En paralelo, las autoridades hebreas han solicitado a la población no acudir a los aeropuertos "hasta nuevo aviso" y ha instado a quienes se encuentren en el extranjero que se mantengan informados por los canales oficiales de la situación.

El espacio aéreo, han agregado, se reabrirá cuando las condiciones de seguridad de permitan y se establecerá un aviso con 24 horas de antelación.