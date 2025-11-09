Archivo - January 4, 2019 - Jerusalem, Israel - Bereaved father, SIMCHA GOLDIN, addresses supporters as he stands before a poster of his son, IDF Lt. Hadar Goldin, MIA, presumed killed during the IDF's 2014 Operation Protective Edge in Gaza. The Goldins a - Europa Press/Contacto/Nir Alon - Archivo

MADRID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han confirmado este domingo que los restos mortales entregados por Hamás al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) pertenecen al oficial caído en combate en 2014, Hada Goldin, cuyos restos mortales estaba previsto que se recibieran a lo largo de esta jornada.

"Representantes de las FDI informaron a la familia del teniente Hadar Goldin que su cuerpo ha sido repatriado para su sepultura", ha confirmado el Ejército de Israel en un comunicado publicado en su cuenta de la red social X.

En las últimas horas, Hamás confirmó haber encontrado el cadáver de Goldin en Rafá, cuyos restos están retenidos desde que murió en una emboscada en agosto de 2014. El hallazgo se produce en un momento en el que han aumentado los combates en esa ciudad, donde permanecen atrapados un centenar de milicianos palestinos.

Poco después de que el CICR entregara los restos mortales del militar a las fuerzas israelíes en Gaza, la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, confirmó la recepción de los restos para su identificación, finalmente verificada.

"Las FDI expresan sus más sentidas condolencias a la familia, continúan haciendo todo lo posible para repatriar a todos los rehenes fallecidos y están preparadas para la implementación del acuerdo. Hamás está obligado a cumplir con su parte del acuerdo y a realizar los esfuerzos necesarios para repatriar a todos los rehenes a sus familias y brindarles una sepultura digna", ha concluido el Ejército.