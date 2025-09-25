O.Próximo.-AMP2.-El Ejército de Israel mata a dos miembros de Yihad Islámica en una incursión en el norte de Cisjordania

Israel afirma que los sospechosos "planificaban la ejecución de un ataque en el futuro inmediato"

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha matado este jueves a dos miembros del brazo armado de Yihad Islámica en una nueva incursión en la localidad cisjordana de Tamun, situada al sur de Tubas, en medio del aumento de las operaciones militares en Cisjordania y Jerusalén Este, sumadas a un repunte de los ataques por parte de colonos.

El Ministerio de Sanidad de la Autoridad Palestina ha indicado que los muertos son Mohamad Qasem Suleiman, de 29 años, y Alaa Jaudat Bani Odé, de 20, cuyos cuerpos se encontrarían en manos de las tropas israelíes, que no se han pronunciado por ahora sobre el incidente.

Fuentes locales citadas por la agencia palestina de noticias WAFA han indicado que el Ejército israelí lanzó una redada durante la madrugada del jueves, cercando una vivienda en la parte oriental de la localidad, lo que derivó en el estallido de enfrentamientos y en el disparo de proyectiles contra la vivienda.

Posteriormente, el Ejército israelí ha afirmado que los muertos eran parte de "una célula terrorista que planificaba la ejecución de un ataque en el futuro inmediato", antes de indicar que eran miembros de Yihad Islámica, un extremo confirmado por el grupo armado palestino.

"Durante la operación, agentes de la Policía, el Shin Bet y las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) rodearon el edificio donde estaban los dos terroristas y abrieron fuego con ametralladoras y granadas, matando a los terroristas", ha subrayado a través de un comunicado.

El brazo armado de Yihad Islámica, las Brigadas al Quds, ha indicado que ambos eran miembros del grupo, concretamente del Batallón Tubas, y ha afirmado que "ascienden al cielo tras un enfrentamiento armado de varias horas con las fuerzas enemigas que los cercaron en una casa en Tamun", tal y como ha recogido el diario palestino 'Filastin'.

Por su parte, el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha subrayado que "la política de la ocupación fascista de asesinar a combatientes de la resistencia en Cisjordania solo aumentará la determinación del orgulloso pueblo de incrementar la confrontación y hacer frente a la ocupación y sus bandas de colonos".

"El aumento de la agresión y la brutalidad de la ocupación en Cisjordania (...) solo avivará las llamas de la resistencia en Cisjordania y romperá la arrogancia de la ocupación", ha dicho, antes de expresar su pesar por los "mártires" en Tamun y reiterar que "los intentos de la ocupación de aplastar a la resistencia (...) fracasarán".

En este sentido, Hamás ha pedido a los palestinos de Cisjordania que "apoyen a los combatientes de la resistencia", así como que "aumenten sus actos de resistencia y hagan frente a los ocupantes nazis y sus bandas de colonos".

La operación ha tenido lugar apenas un día después de que el Ejército israelí matara a un palestino durante una incursión en la localidad cisjordana de Anza, ubicada al sur de Yenín. Además, colonos mataron el martes a otro palestino durante un asalto de Al Muqayir, situada en los alrededores de Ramala, tras lo que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron que el responsable de los disparos fue "un soldado fuera de servicio".

Cisjordania y Jerusalén Este han sido escenario de un aumento de las operaciones israelíes a raíz de los ataques del 7 de octubre de 2023, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según las autoridades israelíes, si bien ya en los primeros nueve meses de ese año se habían registrado cifras récord de fallecidos en estos territorios.