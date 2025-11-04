O.Próximo.-AMP2.- El Ejército de Israel mata a un palestino en un nuevo ataque en el norte de Gaza pese al alto el fuego

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos un palestino ha muerto este martes a causa de un nuevo ataque perpetrado por un dron del Ejército de Israel en la ciudad de Gaza, situada en el norte de la Franja, a pesar del alto el fuego pactado hace cerca de tres semanas con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Fuentes citadas por el diario palestino 'Filastin' han detallado que el ataque ha sido lanzado en el barrio de Al Shaaf, en el este de la ciudad de Gaza, antes de agregar que se ha saldado con otro herido, sin que el Ejército israelí se haya pronunciado por ahora sobre el incidente.

Tras ello, el Ejército de Israel ha afirmado que sus militares "identificaron a un terrorista que cruzó la 'línea amarilla' --a la que se replegaron sus tropas a partir del citado acuerdo-- y se acercó a las fuerzas que operan en el norte de la Franja de Gaza, suponiendo una amenaza inmediata para ellas".

"Inmediatamente después de la identificación, la Fuerza Aérea (...) eliminó al terrorista para eliminar la amenaza", ha manifestado. "Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están desplegadas en la zona en línea con el acuerdo de alto el fuego y seguirán actuando praa eliminar cualquier amenaza inmediata", ha sostenido.

El ataque ha tenido lugar un día después de la muerte de al menos dos palestinos en otro ataque israelí contra la ciudad de Rafá (sur), pese al acuerdo alcanzado en octubre entre Israel y Hamás para aplicar la primera fase de la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para la Franja de Gaza.

El Ejército israelí ha llevado a cabo diversos bombardeos y ataques contra Gaza desde la entrada del alto el fuego, si bien ha defendido que actúa contra "sospechosos" que cruzan la 'línea amarilla' o en respuesta a supuestos ataques por parte de Hamás. Por su parte, Hamás ha acusado a Israel de incumplir el acuerdo "desde el primer día".

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamás, han indicado este mismo martes que durante las últimas 24 horas se han confirmado tres muertos por ataques israelíes, antes de agregar que también ha sido recuperado otro cadáver en las zonas de las que se replegaron las tropas de Israel.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha señalado que hasta ahora se han confirmado 68.872 muertos y 170.677 heridos a causa de la ofensiva israelí, una cifra que incluye 240 muertos y 607 heridos desde la entrada en vigor del alto el fuego, un periodo en el que además se han hallado otros 511 cadáveres. "Aún hay víctimas bajo los escombros y tiradas en las calles", ha alertado.