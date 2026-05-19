O.Próximo.- AMP2.- La flotilla denuncia más de 400 detenidos, 33 españoles, y dice que Israel los lleva a Ashdod

May 14, 2026, Marmaris, Marmaris, Türkiye: MARMARIS, Türkiye â€” Activists, journalists, medics, and international participants gather aboard boats and sailboats during the departure of the Global Sumud Flotilla mission from Marmaris, Türkiye, toward Gaza - Abdelrahman Alkahlout / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

Los organizadores de la flotilla humanitaria que se dirigía a Gaza y fue interceptada el lunes por Israel han cifrado en más de 400 los activistas detenidos, entre los que habría 33 españoles, y han precisado que tras ser subidos a un buque "prisión" se dirigen hacia el puerto israelí de Ashdod, donde se espera que lleguen a lo largo del día.

La flotilla de 54 embarcaciones, que incluía barcos de la Global Sumud Flotilla (GSF), la Coalición de la Flotilla por la Libertad de Gaza (Freedom Flotilla Coalition) y muchas otras organizaciones de Turquía, Malasia e Indonesia, fue interceptada en la mañana del lunes en aguas internacionales próximas a Chipre, a unas 250 millas náuticas de Gaza.

En un comunicado, la Flotilla por la Libertad ha indicado que "más de 400 participantes civiles desarmados de 45 países han sido secuestrados en aguas internacionales por las fuerzas militares israelíes", si bien no han detallado cifras por nacionalidades.

Por su parte, la Global Sumud Flotilla ha aclarado posteriormente que entre los detenidos hay "33 con pasaporte español" y ha denunciado la falta de información. "Desconocemos su estado, paradero y situación legal", han señalado en un comunicado en redes sociales.

La víspera, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, había informado de que se tenía constancia de entre "una y dos decenas" de españoles detenidos, sin que desde su departamento se hayan ofrecido nuevos detalles en las últimas horas.

Según la Flotilla de la Libertad, "el buque de carga 'prisión' en el que fueron recluidos los capitanes, la tripulación y los participantes tras la interceptación se ha desplazado lentamente hacia el puerto de Ashdod, en Israel, donde los participantes de la flotilla han sido tradicionalmente procesados por el Gobierno israelí". Su previsión es que el barco ataque este martes en dicho puerto israelí.

DOS DE LOS DIEZ BARCOS QUE SEGUÍAN, INTERCEPTADOS

Por otra parte, la Marina israelí ha procedido a interceptar en aguas internacionales dos de las diez embarcaciones que habían continuado rumbo a Gaza con unas 70 personas a bordo. Según ha informado la Flotilla de la Libertad en la web en la que se puede seguir la navegación, han sido interceptados el 'Argos' y el 'Zefiro'. El primero de estos dos barcos es el que más lejos había llegado, hasta 82,1 millas náuticas de su destino final.

Según la Flotilla de la Libertad, los barcos interceptados la víspera han denunciado que "han sido dañados deliberadamente por el ejército israelí y abandonados a la deriva, lo que supone un peligro para la navegación internacional y constituye otra violación del Derecho Internacional por parte del Gobierno israelí".

Así las cosas, la Global Sumud Flotilla ha exigido "la liberación inmediata de todos los secuestrados y el paso seguro para todos los barcos y la carga humanitaria que transportan a Gaza, para romper el criminal bloqueo israelí". "La situación es grave y requiere una respuesta urgente tanto de la comunidad internacional como del Gobierno español", ha reclamado esta organización.

SIN BALANCE OFICIAL ISRAELÍ

Por el momento el Gobierno israelí no ha dado cifras oficiales en cuanto al número de detenidos o hacia dónde los trasladan. Las fuerzas israelíes detuvieron a finales de abril a 175 personas repartidas en una veintena de embarcaciones en el marco de la Global Sumud Flotilla en aguas internacionales frente a las costas de Grecia.

Dos de los activistas, el español Saif Abukeshek y el brasileño Thiago Ávila, fueron detenidos y trasladados a una prisión israelí, si bien fueron liberados más de una semana después y deportados, mientras que el resto fueron desembarcados en suelo griego.

Entretanto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aplaudió este lunes el "trabajo excepcional" de la Marina interceptando unas embarcaciones cuyo objetivo es romper el aislamiento de "los terroristas de Hamás". "Lo están haciendo con gran éxito, y debo decir que también con discreción y, sin duda, con menos repercusión de la que esperaban nuestros enemigos", remarcó.

La interceptación de la flotilla se produjo horas después de que el Ministerio de Exteriores israelí hubiera advertido de que no permitiría esta "provocación". "Israel no permitirá ninguna violación del bloqueo naval legal sobre Gaza. Israel insta a todos los participantes en esta provocación a cambiar de rumbo y regresar de inmediato", les había conminado.