Hamás anuncia la disolución del organismo encargado de la gobernanza en Gaza desde hace dos décadas

July 5, 2026, Khan Yunis, Gaza Strip, Palestinian Territory: People use improvised means of transportation, carts pulled by damaged vehicles, and animal-drawn carts in Khan Younis, southern Gaza Strip, on July 5, 2026, amid a deepening transportation cris - Europa Press/Contacto/Tariq Mohammad

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han anunciado este lunes su disolución como parte de los preparativos para el traspaso de poderes al comité tecnócrata pactado al hilo de la propuesta presentada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el futuro del enclave palestino.

La oficina de prensa de las autoridades gazatíes ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que "durante la última etapa, los organismos de gobierno en Gaza han adoptado pasos prácticos y han declarado de forma reiterada e inequívoca su disposición a entregar las riendas de la gobernanza al Comité Nacional para la Administración de Gaza (CNAG)".

"Hoy, no solo reiteramos esta demanda y reafirmamos nuestra posición inamovible y de principios, sino que la traducimos a acciones concretas y procedimientos sobre el terreno, adoptando pasos estratégicos decisivos que allanan el camino en la práctica para cumplir esta obligación nacional", ha manifestado.

Así, ha recalcado que la decisión señala "una seriedad y voluntad total para garantizar el éxito del proceso de organizar el hogar nacional y transferir la administración de la gobernanza en la Franja al CNAG", algo que, a su juicio, "beneficia los intereses del pueblo palestino" y ayudará a "aliviar el gran sufrimiento de los ciudadanos ante la continuación del genocidio, los retrasos en el proceso de reconstrucción, la prolongación del cerco y el cierre de pasos fronterizos y la negativa de la ocupación israelí a la hora de retirarse de la Franja".

Por ello, ha reiterado que los preparativos para el traspaso de poderes "han sido completados" y ha agregado que estos procedimientos han sido presentados "de forma oficial y transparente" al "equipo nacional que representa a las facciones y fuerzas palestinas", algo que habría tenido lugar "en presencia de un observador en representación de Naciones Unidas".

De esta forma, ha procedido a anunciar la disolución del Comité Gubernamental de Emergencia, que queda en funciones, al tiempo que ha reseñado que los trabajadores que quedan en la administración "son personal técnico y profesional". "Continuarán en sus puestos para garantizar la entrega de servicios a los palestinos y evitar un vacío administrativo o técnico que pueda resultar dañino", ha argumentado.

Las autoridades gazatíes han incidido además en que estos empleados "están totalmente preparados para trabajar bajo mando del Comité Nacional para la Administración de Gaza y para aceptar sus directrices y decisiones", al tiempo que ha reclamado que se garantice la entrada a la Franja de esta administración tecnócrata para que pueda "asumir sus deberes y responsabilidades nacionales y administrativas".

"UN PASO PATRIÓTICO"

Tras el anuncio, Mahmud Mardaui, un alto cargo del brazo político de Hamás, ha aplaudido el anuncio y ha afirmado que se trata de "un paso patriótico", al tiempo que ha reclamado a las facciones palestinas que "apoyen los pasos para que el CNAG asuma sus competencias" en la Franja de Gaza, según ha recogido el diario palestino 'Filastin'.

El portavoz del grupo islamista, Hazem Qasem, ha aseverado además en declaraciones concedidas a la cadena de televisión qatarí Al Jazeera que la medida "es otro paso positivo para acabar con los pretextos de la ocupación", antes de incidir en que Hamás no será parte de los acuerdos relacionados con la gestión de Gaza tras el fin del conflicto y remarcar que "la pelota está en el tejado de Estados Unidos" y los mediadores.

En esta línea, el director de la oficina de prensa de las autoridades de Gaza, Ismail al Zauabta, ha puntualizado que ya se dan las condiciones para la entrada a Gaza del CNAG de cara a asumir sus funciones, antes de añadir que los miembros de las fuerzas de seguridad y el Ministerio del Interior seguirán en sus puestos para mantener el orden y la seguridad en el enclave.

Por su parte, el ya exdirector del Comité Gubernamental de Emergencia, Mohamed Hashem al Farra, ha defendido su dimisión para allanar el camino al CNAG. "Gaza es mayor que mi existencia y, dados los sacrificios que ha realizado, merece que le demos todo lo necesario para superar sus heridas y sufrimientos", ha manifestado en declaraciones concedidas a Al Risala.

"Presento mi dimisión para allanar el camino al CNAG para que inicie su labor, y hago un llamamiento a las distintas partes y mediadores para que presionen a la ocupación a fin de que le permita entrar y reanudar su trabajo", ha destacado Al Farra, quien ha defendido que su dimisión llega "después de que se hayan completado de forma organizada todos los procedimientos necesarios para el traspaso de poderes".

RECONOCIMIENTO DE LAS FACCIONES PALESTINAS

Por su parte, las facciones palestinas han emitido un comunicado para aplaudir la disolución del Comité Gubernamental de Emergencia argumentando que "refleja la seriedad y el compromiso total con el éxito del proceso para organizar la situación interna palestina y traspasar la responsabilidad de la gestión de la Franja al CNAG".

"Este paso nacional constituye una nueva respuesta a los intereses superiores del pueblo palestino y exige que todas las partes interesadas y competentes actúen con rapidez e inmediatez para presionar al enemigo sionista a fin de que permita al CNAG entrar y desempeñar sus tareas, funciones y responsabilidades nacionales", han explicado, según el diario palestino 'Filastin'.

Asimismo, han expresado su "agradecimiento" a los trabajadores del organismo disuelto por "llevar a cabo su labor nacional y humanitaria bajo circunstancias excepcionales con el objetivo de servir a los hijos del pueblo palestino en Gaza, a pesar de la opresión, el asesinato y los ataques sistemáticos contra los símbolos del trabajo gubernamental", en referencia a los ataques de Israel contra estos organismos.

Hamás ya afirmó en febrero que había "completado los procedimientos necesarios" para la transferencia de competencias y señaló que un comité integrado por representantes de varias facciones clanes y la sociedad civil supervisará el traspaso de poderes al organismo, creado al hilo de la propuesta de Estados Unidos para resolver el conflicto.

El CNAG se coordinará con la Junta de Paz encabezada por Trump de cara a la aplicación de la segunda fase de la propuesta de Washington, en la que está previsto que Hamás deponga las armas y que las tropas israelíes se retiren de Gaza, donde una fuerza internacional estará a cargo de mantener la paz durante el proceso de reconstrucción.

El organismo ha permanecido desde su creación fuera de Gaza, en parte por las objeciones de Israel a su entrada a Gaza, lo que ha impedido un traspaso de poderes. En este contexto, Hamás y otras facciones palestinas han mantenido encuentros en Egipto con mediadores para acercar posturas e intentar poner en marcha la segunda fase del acuerdo alcanzado en octubre de 2025.