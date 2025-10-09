O.Próximo.- AMP2.- Hamás e Israel firman la primera fase de su propuesta para Gaza

Hamás pide a los mediadores que "obliguen" a Israel a cumplir con lo alcanzado y asegura que no renuncia a la autodeterminación

Netanyahu defiende el acuerdo como un "éxito" de su gestión y una "victoria" para el país

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) han alcanzado en las últimas horas un acuerdo para la implementación de la primera fase del plan para el futuro de la Franja de Gaza propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Así lo ha anunciado el inquilino de la Casa Blanca en su red Truth Social, donde ha defendido que "todas las partes recibirán un trato justo" y ha asegurado que la firma de esta etapa inicial del denominado plan de paz supondrá que "todos los rehenes serán liberados muy pronto y que Israel retirará sus tropas hasta una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, duradera y eterna".

"Este es un gran día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones vecinas y Estados Unidos", ha celebrado en un mensaje en el que ha agradecido a los mediadores, Qatar y Egipto, así como a las autoridades de Turquía, que han participado en las conversaciones de este miércoles, por su trabajo "para hacer realidad este acontecimiento histórico y sin precedentes".

El portavoz del Ministerio de Exteriores qatarí, Majed al Ansari, ha confirmado en su cuenta de la red social X que se ha alcanzado un primer pacto "sobre todos los términos y mecanismos para la implementación de la primera fase del acuerdo de alto el fuego" en el enclave palestino.

El representante de Qatar ha asegurado como resultados del acuerdo "el fin de la guerra, la liberación de detenidos israelíes y prisioneros palestinos, y la entrada de ayuda humanitaria" en la Franja, si bien ha señalado que se aportarán detalles de lo alcanzado "más adelante".

Poco después, Hamás ha hecho lo propio en un comunicado difundido a través del diario 'Filastín' en el que ha anunciado "un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza, retirar la ocupación, permitir la entrada de ayuda humanitaria e intercambiar prisioneros" en el marco de unas negociaciones entre las distintas facciones palestinas en Sharm el Sheij que ha destacado como "responsables y serias".

El grupo palestino ha declarado que valora "enormemente los esfuerzos" tanto de los países mediadores como del presidente Trump para terminar con el conflicto "de forma definitiva y lograr la retirada completa" de las tropas israelíes de la Franja de Gaza.

Así, ha aprovechado para hacer un llamamiento a estos dirigentes para que "obliguen al Gobierno ocupante a aplicar plenamente los términos del acuerdo y no le permitan eludir o retrasar la aplicación de lo acordado".

En la misma nota, ha enviado un mensaje a los palestinos "dentro y fuera de la patria, que ha demostrado una dignidad, un heroísmo y un honor sin igual" y ha asegurado que "(sus) sacrificios no serán en vano". "Mantendremos nuestra promesa y no renunciaremos a los derechos nacionales de nuestro pueblo, incluidos la libertad, la independencia y el derecho a la autodeterminación", ha concluido.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha afirmado en redes sociales que "es un gran día para Israel" y ha anunciado que convocará este jueves, 9 de octubre, a su Ejecutivo para la firma de un acuerdo que ha defendido posteriormente en un comunicado como "un éxito diplomático y una victoria nacional y moral para el Estado de Israel", asegurando la liberación de "todos" los rehenes que permanecen en la Franja de Gaza.

En una velada respuesta a las críticas dentro de su país por su incapacidad para lograr la liberación de los más de 200 secuestrados por Hamás, ha señalado que "desde el principio, dejé claro que no descansaríamos hasta que todos nuestros rehenes regresaran y se lograran todos nuestros objetivos".

En la nota, difundida por su oficina de prensa, Netanyahu ha manifestado su agradecimiento por haber "llegado a este punto de inflexión crucial" a las fuerzas de seguridad israelíes y a Trump, con quien ha mantenido una conversación telefónica "muy emotiva y cordial" y en la que se han felicitado mutuamente por la firma del acuerdo en lo que han calificado de "histórico logro".

También se ha manifestado el presidente de Israel, Isaac Herzog, en un escueto mensaje en X, donde ha afirmado que "en este momento, el corazón de Israel late al unísono con los rehenes y sus familias". "Como escribió el profeta Jeremías: Volverán de la tierra del enemigo... y los niños volverán a sus fronteras", ha agregado.