Heridos cerca de 25 palestinos en una incursión del Ejército de Israel en Ramala, Cisjordania

El Ejército confirma que la operación militar tenía como objetivo un negocio de cambio de divisas que transfería fondos a Hamás

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 25 palestinos han resultado heridos este martes en una incursión lanzada por el Ejército de Israel contra las ciudades de Ramala y Al Biré, en Cisjordania, una operación que se ha saldado con al menos cinco detenidos.

La Media Luna Roja Palestina ha señalado que entre los heridos hay siete con impactos de bala, seis por el uso de balas de goma, tres por metralla y cinco por la inhalación de gases lacrimógenos lanzados por las fuerzas israelíes, que han realizado una redada en una tienda de cambio de divisas.

Según las informaciones recogidas por la agencia palestina de noticias WAFA, el vehículo de un periodista ha sido alcanzado por balas de goma, mientras que las tropas israelíes han irrumpido en varios edificios y actuado contra participantes en una protesta centrada en las exigencias sobre la entrega de cadáveres de palestinos muertos a manos de las fuerzas de Israel.

Por su parte, el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha afirmado que esta incursión es "un crimen" que "representa la postura destructiva de la ocupación y sus objetivos maliciosos a la hora de reforzar su control en Cisjordania", según ha informado el diario palestino 'Filastin'.

"Atacar instalaciones civiles e irrumpir en instituciones comerciales y bancarias supone un claro crimen y representa una extensión de la guerra de exterminio que la ocupación lleva a cabo desde hace cerca de dos años en la Franja de Gaza", ha manifestado el grupo islamista palestino.

Así, ha hecho hincapié en que Israel "no tendrá éxito a la hora de provocar terror entre los ciudadanos (palestinos) o de disuadirlos a la hora de mantenerse firmes en su tierra y ante sus derechos". "El pueblo palestino es la válvula de seguridad que acabará con el plan de anexión y desplazamiento", ha zanjado.

El Ejército israelí ha confirmado más tarde en un comunicado que la incursión, llevada a cabo por las fuerzas de la Brigada Benjamin en cooperación con la unidad de élite Duvdevan y la Policía fronteriza en Cisjordania, tenía como objetivo un negocio de cambio de divisas vinculado a Hamás que transfería fondos a la milicia.

"Durante la operación, cinco sospechosos buscados por actividades terroristas han sido arrestados y transferidos a las fuerzas de seguridad para su posterior procesamiento, y se han confiscado cientos de miles de shekels, que han sido clasificados como fondos terroristas", ha indicado.

El operativo, bajo la dirección de la Inteligencia israelí, se suma a "una serie de operaciones" llevadas a cabo en distintos puntos de Cisjordania para "dañar la estructura económica de las organizaciones terroristas y perturbar su capacidad de financiación y promoción de actividades terroristas".

Cisjordania y Jerusalén Este han sido escenario de un aumento de las operaciones israelíes a raíz de los ataques del 7 de octubre de 2023, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según las autoridades israelíes, si bien ya en los primeros nueve meses de ese año se habían registrado cifras récord de fallecidos en estos territorios.