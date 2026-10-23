AMP2.- Heridos cinco israelíes, incluidos dos en estado crítico, en un ataque armado en Cisjordania

Archivo - Soldado israelí en una operación en Nablús, en Cisjordania (archivo) - Ayman Nobani/Dpa - Archivo

El Ejército de Israel mata a dos "terroristas" e impone un "cerco" en torno a la ciudad de Hebrón tras el ataque

Hamás y Yihad Islámica hacen un llamamiento a incrementar los ataques ante los "crímenes" israelíes contra los palestinos

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos cinco israelíes han resultado heridos, incluidos dos en estado crítico, en un ataque armado perpetrado en el sur de Cisjordania, según los servicios de emergencia de Israel, tras lo que el Ejército ha anunciado la muerte de dos asaltantes y ha impuesto un "cerco" en torno a la ciudad de Hebrón.

El servicio de emergencias Magen David Adom (Estrella de David Roja) ha indicado en un mensaje publicado a través de redes sociales que sus equipos han atendido a cinco heridos, "incluidos dos en estado crítico". Todos ellos han sido evacuados a los hospitales de Shaarei Zedek y Hadassah Ein Kerem.

Fuentes de seguridad citadas por el diario 'The Times of Israel' han señalado que los atacantes han sido identificados como Mohamad Yaaba y Firas Yaaba, ambos de 27 años de edad y residentes en Hebrón. Ambos serían familiares, si bien por ahora no está clara su relación.

Tras ello, el Ejército de Israel ha asegurado que sus tropas han matado a dos "terroristas" tras el incidente, que ha tenido lugar en un cruce de la Ruta 35, en los alrededores de Hebrón. Asimismo, ha reseñado que sus tropas han impuesto un "cerco total" en Hebrón y sus alrededores y han lanzado registros "en las casas de los terroristas y otros sospechosos".

Así, ha recordado que durante la última semana ha arrestado a "más de 70 personas buscadas" en operaciones de Cisjordania, incluidas personas "afiliadas con Hamás y la Autoridad Palestina", antes de apuntar que durante las mismas fueron incautadas decenas de armas y cuatro artefactos explosivos.

El "cierre" de Hebrón ha llegado por orden del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien ha pedido además que se inicien preparativos para un "cierre" total de toda Cisjordania a partir de este mismo viernes. Además, ha afirmado que los "terroristas" de Hamás "no tienen lugar para esconderse".

Por su parte, el ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, ha hablado de "mañana difícil" y ha vuelto a reclamar el "desmantelamiento" de la Autoridad Palestina. "No podemos permitir la existencia de un 'Estado terrorista' en Judea y Samaria", ha afirmado, en referencia a un Estado palestino y empleando el término bíblico para referirse a Cisjordania.

"Deben ser desmantelados. Debemos poner fin a la circulación compartida que utilizan tanto los judíos como los residentes de la Autoridad Palestina. La libertad de movimiento de los residentes de la Autoridad Palestina es menos importante que nuestro derecho a la vida", ha apuntado el político ultraderechista en un mensaje en redes sociales.

DECLARACIONES DE HAMÁS Y YIHAD ISLÁMICA

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que no ha reivindicado la autoría del ataque, ha señalado sin embargo que el mismo supone "una operación heroica y cualitativa" que "demuestra la voluntad del perseverante pueblo" y "es un mensaje claro al enemigo sionista", según ha recogido el diario palestino 'Filastin'.

"Nuestra resistencia continuará y se incrementará en fuerzas y ferocida hasta que la ocupación sea expulsada de nuestra tierra y nuestros lugares sagrados", ha apuntado, antes de hacer hincapié en que el ataque en los alrededores de Hebrón "es una respuesta legítima a los crímenes y brutale ataques" contra los palestinos.

"Nuestro pueblo, firme y decidido, no se rendirá ni cederá. Continuará por el camino de la resistencia y el rechazo a la ocupación, la injusticia y la agresión", ha manifestado Hamás, que ha incidido en que los palestinos "no depondrán las armas hasta que cese la agresión y finalice la ocupación".

De esta forma, ha hecho un llamamiento a los palestinos para que "se movilicen plenamente" y "hagan arder la tierra bajo los pies de los invasores y colonos que han sembrado el caos en la orgullosa tierra de Cisjordania". "Instamos a todos aquellos que portan armas, así como a nuestra juventud rebelde a dirigir sus balas hacia los pechos de los ocupantes", ha dicho.

En esta línea, las Brigadas Al Quds, brazo armado de Yihad Islámica, ha hecho un llamamiento a los palestinos en Cisjordania a "incrementar la confrontación y combatir de forma directa a las fuerzas de ocupación y las bandas de colonos a través de todos los medios disponibles". "El enemigo solo entiende el lenguaje de la fuerza", ha apostillado.

El ataque ha tenido lugar en medio del repunte de los ataques por parte de colonos y las incursiones del Ejército de Israel en Cisjordania tras los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien ya en los meses anteriores de ese año se había registrado la mayor cifra de palestinos muertos en Cisjordania desde la Segunda Intifada, dos décadas antes.