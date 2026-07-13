Archivo - 12 October 2021, Iran, ---: A handout picture made available by the official website of the Iranian Army on 12 October 2021 shows missiles launch during a joint army and the Revolutionary Guard Corps (IRGC) maneuver in the desert of central Iran - -/Iranian Army Office via ZUMA P / DPA - Archivo

Las autoridades bahreiníes confirman la activación de las sirenas de alarma en el país, mientras que Kuwait afirma estar interceptando "ataque hostiles"

El Ejército de Jordania afirma haber interceptado cuatro misiles

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucionaria de Irán ha anunciado en la madrugada de este lunes ataques contra bases militares con presencia de Estados Unidos en Jordania, Bahréin y Kuwait, tras otra oleada de ataques perpetrada horas antes por las fuerzas estadounidenses contra distintos puntos de la República Islámica, que habrían dejado al menos dos muertos y seis heridos.

Concretamente, el órgano castrense iraní ha reivindicado ataques contra la base Príncipe Hasán de Jordania, la de Sheij Isa en Bahréin y la de Ali Salem en Kuwait, de acuerdo con comunicados difundidos por la agencia de noticias Tasnim, vinculada a la propia guardia.

"En la primera fase de la respuesta a estas agresiones, guerreros fervientes del Islam incendiaron varios silos de misiles de gran tamaño y depósitos de combustible en la base aérea del Príncipe Hasán, en Jordania, mediante el lanzamiento de misiles y drones", reza una de las notas en las cuales los uniformados iraníes afirman haber incendiado depósitos de combustible y almacenes de munición del enclave.

Al hilo, una fuente militar autorizada del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Jordania han indicado que los sistemas de defensa aérea jordanos han "interceptado y derribado cuatro misiles que entraron en el espacio aéreo de Jordania, procedentes de territorio iraní", de acuerdo con un comunicado difundido por el propio cuerpo.

A su vez, el cuerpo ha advertido de que "cualquier intento de atentar contra la soberanía del reino o de violar su espacio aéreo será respondido con toda firmeza, dentro de las normas de combate aprobadas y de lo que exija el interés nacional".

Posteriormente, tras haber precisado que sus acciones de "represalia" continúan, la Guardia Revolucionaria iraní ha asegurado haber "destruido" el centro de mando y control de drones del Ejército estadounidense en Bahréin.

"En la segunda fase de la operación de contraofensiva, se han destruido importantes centros de reparación y mantenimiento de helicópteros, el hangar de los aviones de guerra electrónica P-8 y el centro de mando y control de los drones asesinos de niños del Ejército de Estados Unidos en la base estadounidense de Sheij Isa, en Bahréin", agrega el texto.

A este respecto, el Ministerio del Interior bahreiní ha confirmado la activación de las sirenas de alarma en el territorio nacional, tras lo cual ha instado a la población a mantener la calma y dirigirse a un lugar seguro.

A modo de "tercera fase" de la "operación de represalia", la fuerza aeroespacial de la Guardia islámica se ha jactado de haber "destruido por completo" en Kuwait los depósitos de combustible y el sistema de defensa aérea Patriot de la base de Ali Salem, así como un sistema de radar estratégico de Búsqueda de Matriz en Fase Fija (FPS, por sus siglas en inglés) de la base de Ahmad Al Jaber. Ambas bases acogen tropas y operaciones de la Fuerza Aérea estadounidense.

Más tarde, Teherán ha aseverado que sus fuerzas terrestres han incendiado dos plataformas de misiles del sistema de cohetes de artillería de alta movilidad (HIMARS, por sus siglas en inglés), así como atacado "barracones repletos de misiles" que, ha sostenido, han "destruido por completo".

Finalmente, la Guardia Revolucionaria de Irán ha reiterado que el estrecho de Ormuz es territorio iraní y que, por ende, no permitirá "que un Ejército rebelde y asesino de niños procedente del otro lado del mundo continúe con su injerencia ilegal en él".

Por su parte, el Ejército de Estados Unidos, que insiste en que Teherán no controla el estratégico paso, ha anunciado la conclusión de una nueva oleada de "ataques ofensivos" contra "decenas de objetivos en múltiples ubicaciones" en una operación cuya meta declarada es "debilitar la capacidad de Irán" para atacar a buques que circulen por el estrecho de Ormuz, si bien el primer elemento que enumera el cuerpo militar entre los objetivos alcanzados son "sistemas de defensa aérea".