HAMAD, June 11, 2026 -- A member of Bahrain's Civil Defense extinguishes a fire caused by falling debris from intercepted Iranian drones in Hamad Town, Bahrain, on June 11, 2026. An 11-year-old girl sustained minor injuries after debris from intercepted - Europa Press/Contacto/Bahrain's Interior Ministry

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Irán ha reivindicado este jueves ataques contra "bases" e instalaciones de Estados Unidos en varios países de Oriente Próximo, concretamente Kuwait, Bahréin y Qatar, como respuesta a los bombardeos ejecutados en las últimas horas por las fuerzas estadounidenses contra varios puntos del país asiático, a pesar del alto el fuego pactado en abril.

Así, ha manifestado que estos ataques fueron lanzados tras la "invasión de partes del país" por parte de aviones estadounidenses, antes de especificar que entre los objetivos atacados por drones figuran "un sistema Patriot en Kuwait, una antena por satélite del sistema de alerta temporana en Qatar y tanques de combustible del Ejército terrorista estadounidense en Bahréin".

El Ejército iraní ha resaltado además que "las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán (...) no permitirán bajo ninguna circunstancia que se cumplan los objetivos y aspiraciones del insensato presidente de Estados Unidos (Donald Trump) y defenderán los elevados ideales de la Revolución Islámica hasta la victoria final", según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

Horas antes, la Guardia Revolucionaria había reivindicado ataques contra infraestructuras e instalaciones "clave" de Estados Unidos en Kuwait y Bahréin, apenas "una hora después" de que Estados Unidos lanzara los citados bombardeos contra Irán, en la que es su segunda jornada consecutiva de ofensiva contra la República Islámica.

Concretamente, el órgano castrense ha asegurado en un comunicado difundido por la agencia Tasnim --vinculada a la propia Guardia Revolucionaria-- haber "destruido" la "infraestructura e instalaciones clave" en las bases estadounidense de Arifjan y Alí al Salem, en Kuwait, así como en la base aérea estadounidense Sheij Isa y Jufair, en Bahréin.

"Estados Unidos, que incumple sus compromisos, al violar todos sus compromisos, volvió a atacar varias zonas costeras del sur de Irán y dos puentes en las provincias orientales que conducen a la sagrada Mashhad", ha precisado la Guardia Revolucionaria avanzando que "si se repite la agresión" sus "respuestas contundentes se ampliarán a otras bases estadounidenses" repartidas por la región de Oriente Próximo.

De este modo, el órgano castrense ha garantizado que "los guerreros del Islam no dejarán sin respuesta las agresiones del Ejército estadounidense, asesino de niños".

ALARMAS EN KUWAIT Y BAHRÉIN

Las autoridades de Kuwait han asegurado, en la misma madrugada de este jueves, estar enfrentando ataques con misiles y drones contra su territorio, así como las de Bahréin han informado de la activación de las sirenas de alarma, poco después de la nueva ola de ataques estadounidenses contra diversos puntos de la República Islámica.

"Las defensas aéreas de Kuwait están respondiendo en estos momentos a amenazas hostiles de misiles y drones", ha anunciado el Ejército kuwaití en un mensaje en redes en el cual ha subrayado que "las explosiones que puedan oírse son el resultado de la interceptación de objetivos hostiles por parte de los sistemas de defensa aérea".

Asimismo, tras pedir a la población que respete las instrucciones de seguridad emitidas por las autoridades competentes, el Ejército de Kuwait ha instado a ciudadanos y residentes a "no acercarse a los lugares donde hayan caído fragmentos resultantes de las operaciones de interceptación".

En esa misma línea, la autoridad castrense kuwaití ha llamado a la población a "abstenerse" de "fotografiar, publicar o difundir" cualquier imagen o vídeo relacionado con ello "a través de las distintas redes sociales con el fin de preservar la seguridad y protección públicas".

Por su parte, el Ministerio del Interior de Bahréin ha informado en varias ocasiones a lo largo de la noche de este miércoles al jueves sobre la activación de las sirenas de alerta, llamando a los ciudadanos y residentes a "mantener la calma, dirigirse al lugar seguro más cercano y seguir las noticias a través de los canales oficiales".

Esta coyuntura se produce en pleno recrudecimiento de las tensiones en el estratégico estrecho de Ormuz, tan solo unas horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con nuevas acciones desde la cumbre de la OTAN, celebrada en Turquía.

Tras los ataques perpetrados por el Ejército estadounidense contra diversos puntos del territorio iraní, alegando buscar "seguir reduciendo la capacidad" de Teherán de "amenazar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz", el presidente del Parlamento de Irán y jefe negociador iraní en las conversaciones con Washington para el cese de las hostilidades, Mohamad Baqer Qalibaf, ha afeado la actitud de las tropas norteamericanas.

Defendiendo así que la intimidación y la fe "ya no quedan impunes" y que "si golpeas (a Irán) te devolverán el golpe", Qalibaf ha advertido que "el estrecho de Ormuz solo se abrirá mediante 'acuerdos iraníes' y no con amenazas estadounidenses".