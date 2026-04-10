O.Próximo.-AMP2.-Israel excluye a España del órgano que supervisa el alto el fuego en Gaza por su "obsesión antiisraelí"

Archivo - El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, durante una rueda de prensa en la capital de Austria, Viena (archivo) - Katharina Kausche/dpa - Archivo

Netanyahu denuncia que España ha "difamado" a sus "héroes", el "ejército más moral del mundo", tras iniciar una "guerra diplomática"

Saar recalca que el "flagrante sesgo" del Ejecutivo de Sánchez hace que no pueda ser "un actor útil en la aplicación" del plan de Trump

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Israel ha anunciado este viernes su decisión de excluir a España del Centro de Coordinación Civil-Militar (CMCC), un órgano multinacional que supervisa el alto el fuego en la Franja de Gaza a raíz del acuerdo alcanzado en octubre de 2025 para aplicar la propuesta de Estados Unidos para en enclave, debido a lo que describe como una "obsesión antiisraelí" por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez, a quien el primer ministro Benjamin Netanyahu ha acusado de "difamar" a sus "héroes".

"El Estado de Israel no guardará silencio ante quienes nos atacan. España ha difamado a nuestros héroes, los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel, los soldados del ejército más moral del mundo. Y por eso he ordenado expulsar a los representantes de España del centro de coordinación en Kiryat Gat, después de que España haya elegido una y otra vez posicionarse en contra de Israel", ha manifestado el primer ministro israelí en un comunicado publicado en redes sociales.

Asimismo, Netanyahu ha acusado a España de librar "una guerra diplomática" y de ponerse del lado de "regímenes terroristas" como motivos adicionales para excluir al Gobierno español de cualquier tipo de alianza internacional en la que participe Israel.

"Quienes atacan al Estado de Israel en lugar de a regímenes terroristas no serán nuestros aliados en lo que respecta al futuro de la región. No estoy dispuesto a tolerar esta hipocresía y hostilidad. No permitiré que ningún país nos libre una guerra diplomática sin pagar un precio inmediato", ha indicado el primer ministro en los mismos términos, aproximadamente, en los que se expresó poco antes su ministro de Exteriores, Gideon Saar.

"El Gobierno de Sánchez tiene un sesgo antiisraelí tan flagrante que ha perdido cualquier capacidad para ser un actor útil en la aplicación del plan de paz del presidente (estadounidense, Donald) Trump y en el CMCC que operan en el marco del plan", declaró Saar en redes sociales.

Así, la cartera ha citado entre los motivos "la obsesión antiisraelí del Gobierno español encabezado por Sánchez" y "los graves daños a los intereses de Israel y Estados Unidos durante la guerra contra Irán", según el diario 'Yedioth Ahronoth'. Por último, ha resaltado que Madrid ha sido notificado formalmente de esta decisión, que fue trasladada por adelantado a Estados Unidos.

Sánchez y otros integrantes del Gobierno de España se han mostrado críticos con Israel por sus acciones en el marco de la ofensiva contra la Franja en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023 y la ofensiva sorpresa lanzada el 28 de febrero junto a Estados Unidos contra Irán, lo que ha provocado airadas respuestas desde las autoridades estadounidenses e israelíes.

El plan presentado por Trump contempla que el CMCC sirva como centro de coordinación de las labores de estabilización de Gaza, incluida la entrada de ayuda humanitaria y la supervisión del acuerdo de alto el fuego, en medio de las denuncias del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) sobre las continuadas restricciones al acceso de ayuda y los reiterados bombardeos israelíes contra el enclave.

Este organismo está encabezado por el jefe del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), Brad Cooper, y cuenta con la participación de efectivos de cerca de 20 países, siendo uno de los elementos claves de la propuesta de Trump, que derivó además en la creación de la Junta de Paz y el Comité Nacional para la Administración de Gaza (CNAG), integrado por tecnócratas palestinos y que debería asumir las competencias al frente del enclave.