O.Próximo.- AMP2.- Israel intercepta varias embarcaciones de una nueva flotilla a Gaza

May 14, 2026, Marmaris, Marmaris, Türkiye: MARMARIS, Türkiye â€” Activists, journalists, medics, and international participants gather aboard boats and sailboats during the departure of the Global Sumud Flotilla mission from Marmaris, Türkiye, toward Gaza - Abdelrahman Alkahlout / Zuma Press / Europa Press
MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -
La Marina israelí ha interceptado este lunes al menos cinco embarcaciones de una nueva flotilla que pretendía llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, incluida una en la que viajan cuatro españoles, según han informado desde la organización Flotilla para la Libertad, una de las patrocinadoras de la iniciativa.
Lanchas rápidas de la Marina israelí han comenzado con el abordaje en aguas internacionales frente a las costas de Chipre, según había informado poco antes la Global Sumud Flotilla, unas maniobras que se han podido ver en las propias grabaciones en su página web. Según ha indicado, la intercepción se ha producido a 260 millas náuticas de las costas de Gaza.
Posteriormente, desde la Flotilla para la Libertad se ha precisado que tienen confirmación de que cinco embarcaciones han sido interceptadas y se sospecha que otras cinco también habrían sido interceptadas por la Marina israelí, pero están intentando "restaurar el contacto para confirmarlo".
En un comunicado, esta organización junto a Rumbo a Gaza ha informado de que sus cuatro barcos --Adalah, Tenaz, Perseverance y Lina Al Nabulsi-- han sido "atacados e interceptados ilegalmente por , están siendo atacados e interceptados ilegalmente por el Ejército israelí alrededor de las 10:30 hora de Turquía a 250 millas náuticas de Gaza".
Según ha precisado, a bordo del 'Adalah' viajan cuatro personas con pasaporte español: Tomás Morate Serna, capitán del barco; el economista Santiago González Vallejo; la escaladora Neus Bella Ferre; y Óscar Gallego Cubillana.
De acuerdo con esta organización, el Ejército israelí ha informado de que los participantes de la flotilla "serán trasladados a un gran buque de carga", al que ha calificado de "buque prisión", y trasladados hasta el puerto israelí de Ashdod.
ADVERTENCIA ISRAELÍ
El Gobierno de Israel había advertido horas a las 57 embarcaciones que forman esta nueva flotilla humanitaria --que puso rumbo a la Franja de Gaza este jueves desde el puerto turco de Marmaris-- que diera la vuelta de inmediato y de que no toleraría "provocaciones" de este tipo.
En un comunicado en redes sociales, el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí ha puesto en duda las intenciones de estas embarcaciones y ha asegurado que "el propósito de esta provocación es servir a Hamás", incidiendo en que "dos grupos turcos violentos" forman parte de esta nueva flotilla, el buque 'Mavi Marmara' y la ONG que se encarga de su gestión, la Fundación de Ayuda Humanitaria (IHH).
Esta última está considerada organización terrorista bajo la legislación israelí, tal y como se ha encargado de resaltar la cartera de Asuntos Exteriores, que ha acusado a la flotilla además de "obstaculizar el progreso en el plan de paz" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
"Esta flotilla es solo publicidad. La Franja de Gaza está inundada de ayuda. Solo desde octubre de 2025, más de 1,58 millones de toneladas de ayuda humanitaria y miles de toneladas de suministros médicos han ingresado en Gaza", ha afirmado.
"Israel no permitirá ninguna violación del bloqueo naval legal sobre Gaza. Israel insta a todos los participantes en esta provocación a cambiar de rumbo y regresar de inmediato", ha conminado Exteriores.
Las fuerzas israelíes detuvieron a finales de abril a 175 personas repartidas en una veintena de embarcaciones que viajaban hasta la Franja de Gaza con ayuda humanitaria, en aguas internacionales frente a las costas de Grecia. Dos de los activistas, el español Saif Abukeshek y el brasileño Thiago Ávila, fueron detenidos y trasladados a una prisión israelí, si bien fueron liberados más de una semana después y deportados.