November 17, 2026, Khan Younis, PS: KHAN YOUNIS, PALESTINE- NOVEMBER 17, 2026: Displaced Palestinian families shelter in tents pitched among the rubble and in damaged apartments in Hamad City, northwest of Khan Younis in the southern Gaza Strip. Families - Ramzi Abu Amer / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El responsable del aparato de seguridad interna de Hamás, Naim Muhamad abú Nahal, ha muerto este martes como consecuencia de un ataque del Ejército de Israel en la ciudad de Gaza (norte), en el marco del aumento de los bombardeos contra la Franja a pesar del alto el fuego pactado a finales de octubre de 2025.

Según ha confirmado el Ministerio del Interior de Gaza, en manos de Hamás, el alto cargo, de 50 años, ha sido "martirizado" en un ataque aéreo perpetrado por aviones "de la ocupación israelí" al oeste de la ciudad de Gaza, sin más detalles sobre el lugar en el que ha tenido lugar el bombardeo.

Así, ha indicado que este ataque busca responder a los "duros golpes asestados recientemente" por el aparato seguridad interna "a los agentes de la ocupación", antes de destacar que la muerte de Abú Nahal llega después de que "lograra importantes avances en la lucha contra las bandas colaboradoras con la ocupación, que se refugian en las zonas controladas por su Ejército".

"El general de brigada Abú Nahal contaba con una destacada trayectoria de esfuerzos en el enfrentamiento con los servicios de Inteligencia de la ocupación y en el desbaratamiento de sus planes para causar daño a nuestro pueblo en la Franja de Gaza, a lo largo de su dilatada carrera en el servicio de seguridad interna", ha añadido.

En este sentido, la cartera del Interior ha denunciado a través de un comunicado publicado en redes sociales que "los sistemáticos ataques israelíes contra los servicios de seguridad interna y la Policía se enmarcan en los esfuerzos de la ocupación por generar caos y un colapso de la seguridad en la Franja de Gaza".

Tras ello, el primer ministro y el ministro de Defensa de Israel, Benjamin Netanyahu e Israel Katz, respectivamente, han confirmado la "eliminación" de Abú Nahal.

"Las FDI han eliminado a Naim abú Nahal, jefe del aparato de seguridad interna de Hamás, tras la detención de su predecesor por nuestras fuerzas en una audaz operación hace tres meses", han señalado en un comunicado conjunto publicado poco después del bombardeo.

"Felicitamos a las FDI y al Servicio de Inteligencia de Israel (ISA) --conocido también como Shin Bet-- por la aplicación de la agresiva política de nuestro Gobierno", han sostenido. "Ningún terrorista logrará eludir el largo brazo del Estado de Israel", han zanjado.

Por su parte, el Ejército de Israel ha destacado que la muerte de Abú Nahal "supone un duro golpe" para las capacidades de Hamás y ha agregado que el hombre "orquestó ataques terroristas contra civiles israelíes y tropas de las FDI" tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

Asimismo, ha apuntado en un comunicado publicado en redes sociales que Abú Nahal "trabajó para restablecer las capacidades de las organizaciones terroristas en Gaza, violando de forma sistemática el alto el fuego". "Fue eliminado para neutralizar la amenaza que representaba", ha apostillado.

Este ataque se encuadra en la ola de bombardeos y ataques de artillería por parte de Israel contra distintas zonas de la Franja de Gaza, así como de la continuidad de los ataques contra la población civil y las instalaciones civiles y de seguridad, a pesar del citado acuerdo de alto el fuego.

Las autoridades de la Franja de Gaza cifraron el lunes en cerca de 1.680 los palestinos muertos a causa de estos ataques pese al acuerdo, enmarcado en el pacto aceptado por Israel y Hamás para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave costero.

Asimismo, destacaron que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial de las autoridades israelíes--, se han registrado 74.715 muertos y 176.139 heridos.